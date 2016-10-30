حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب نشان طلا توسط بوکسور همدانی اظهار داشت: بیست و هفتمین دوره رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان کشور به میزبانی استان گلستان برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقات ۳۲ تیم و ۱۹۰ بوکسور برای انتخابی تیم ملی و حضور در مسابقات جهانی روسیه رقابت کردند.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: یزدان گودرزی بوکسور استان همدان در سنگین‌وزن +۹۱ کیلوگرم بیست و هفتمین دوره رقابت‌های بوکس قهرمانی کشور جوانان نشان طلا کسب کرد.

چاروسایی عنوان کرد: همچنین دیگر بوکسور همدان نیما میرزایی نشان برنز را کسب کرد و درنتیجه تیمی، همدان در جایگاه هشتم ایستاد.

نفرات برتر مسابقات چوب کشی استان همدان معرفی شدند

وی با اشاره به برگزاری مسابقات چوب کشی استان همدان بیان کرد: مسابقات چوب کشی قهرمانی استان همدان با شرکت ۱۲۰ ورزشکار از سراسر استان برای اولین بار در کشور و در شهر لالجین برگزار شد.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: درمجموع تیمی، تیم کبودرآهنگ و امزاجرد مشترک اول، تیم همدان دوم و تیم لالجین سوم شد.

چاروسایی با اشاره به نتایج انفرادی این مسابقات گفت: در پایان و در وزن ۶۰ کیلوگرم مرتضی رستمی از امزاجرد، ۷۰ کیلوگرم پژمان درستکار از امزاجرد و ۸۰ کیلوگرم محمد رجبی از لالجین در جایگاه‌های برتر ایستادند.

وی یادآور شد: همچنین در وزن ۹۰ کیلوگرم محمد خان محمدی از همدان، ۱۰۵ کیلوگرم علی ملکی از کبودرآهنگ و وزن +۱۰۵ کیلوگرم رضا قیطاسی از کبودرآهنگ نفرات برتر شدند.