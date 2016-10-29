  1. استانها
  2. زنجان
۸ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۰۳

استاندار زنجان:

نیروی انتظامی در خط مقدم ارتباط با مردم است

نیروی انتظامی در خط مقدم ارتباط با مردم است

زنجان-استاندار زنجان گفت: نیروی انتظامی در خط مقدم ارتباط با مردم است و این نیرو تنها نهادی است که با مردم ارتباط بیشتری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر،اسدالله درویش امیری عصر شنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان زنجان، افزود: تماس بیش از یک میلیون نفر با  سامانه پلیس استان زنجان نشان دهنده این است که مردم به پلیس اعتماد دارند و این مهم برای پلیس مایه افتخار است.

استاندار زنجان گفت: نیروی انتظامی در خط مقدم ارتباط با مردم است و این نیرو تنها نهادی است که با مردم ارتباط بیشتری دارد.

امیری  با بیان اینکه پلیس مظهر اقتدارو قدرت است، گفت:  مردم با دیدن پلیس احساس آرامش و امنیت می کند ولی مجرم به محض دیدن پلیس احساس ترس و وحشت می کند.

وی افزود:پلیس باید نسبت به ارتقای دانش حرفه ای  خود تلاش کند تا مردم بیشتر احساس امنیت و آرامش کنند چرا که  در حال حاضر شکل انجام جرایم فرق کرده است.

استاندار زنجان تصریح کرد:امنیت مثل هوا است چرا که اگر امنیت باشد می توانیم زندگی کنیم بنابراین باید ایجاد و تقویت امنیت در اولویت کاری ناجا باشد و برای حفظ و تقویت امنیت داخلی کشور باید از پلیس حمایت کنیم.

درویش امیری گفت:باید توان  نیروی انتظامی در تمام بخش ها تقویت شود چرا که مدل امنیت و مبارزه با ناامنی با گذشته متفاوت شده است  تا بتواند امنیت را در جامعه تقویت بدهد.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی باید پناهگاه مظلومان باشد  و امروز نیروی انتظامی با اقتدار تمام، پناهگاه مردم بوده و تامین کننده امنیت است.

استاندار زنجان گفت: نیروی انتظامی تعامل و ارتباط خوبی با مردم دارد و از قدرت مشروع و مقبول برخوردار است و این مهم باید تقویت شود.

درویش امیری خاطر نشان کرد: اگر پلیس اقتدار لازم را نداشته باشد، امنیت در جامعه وجود نخواهد داشت  و احساس امنیت در جامعه ایجاد نخواهد  شد،بنابراین برای تقویت امنیت داخلی کشور تعامل با پلیس تقویت شود.

کد مطلب 3809550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها