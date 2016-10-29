به گزارش خبرنگار مهر،اسدالله درویش امیری عصر شنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان زنجان، افزود: تماس بیش از یک میلیون نفر با سامانه پلیس استان زنجان نشان دهنده این است که مردم به پلیس اعتماد دارند و این مهم برای پلیس مایه افتخار است.

استاندار زنجان گفت: نیروی انتظامی در خط مقدم ارتباط با مردم است و این نیرو تنها نهادی است که با مردم ارتباط بیشتری دارد.

امیری با بیان اینکه پلیس مظهر اقتدارو قدرت است، گفت: مردم با دیدن پلیس احساس آرامش و امنیت می کند ولی مجرم به محض دیدن پلیس احساس ترس و وحشت می کند.

وی افزود:پلیس باید نسبت به ارتقای دانش حرفه ای خود تلاش کند تا مردم بیشتر احساس امنیت و آرامش کنند چرا که در حال حاضر شکل انجام جرایم فرق کرده است.

استاندار زنجان تصریح کرد:امنیت مثل هوا است چرا که اگر امنیت باشد می توانیم زندگی کنیم بنابراین باید ایجاد و تقویت امنیت در اولویت کاری ناجا باشد و برای حفظ و تقویت امنیت داخلی کشور باید از پلیس حمایت کنیم.

درویش امیری گفت:باید توان نیروی انتظامی در تمام بخش ها تقویت شود چرا که مدل امنیت و مبارزه با ناامنی با گذشته متفاوت شده است تا بتواند امنیت را در جامعه تقویت بدهد.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی باید پناهگاه مظلومان باشد و امروز نیروی انتظامی با اقتدار تمام، پناهگاه مردم بوده و تامین کننده امنیت است.

استاندار زنجان گفت: نیروی انتظامی تعامل و ارتباط خوبی با مردم دارد و از قدرت مشروع و مقبول برخوردار است و این مهم باید تقویت شود.

درویش امیری خاطر نشان کرد: اگر پلیس اقتدار لازم را نداشته باشد، امنیت در جامعه وجود نخواهد داشت و احساس امنیت در جامعه ایجاد نخواهد شد،بنابراین برای تقویت امنیت داخلی کشور تعامل با پلیس تقویت شود.