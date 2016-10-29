جهانگیری به شمخانی تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در پیامی به دبیر شورای عالی امنیت ملی، درگذشت عموی وی را تسلیت گفت.
متن پیام جهانگیری بدین شرح است:
«انا لله و انا الیه راجعون
برادر ارجمند امیر دریابان شمخانی
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی
خبر درگذشت عموی گرامیتان موجب تأثر و تألم گردید.
اینجانب این مصیبت را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم مغفرت واسعه الهی و برای جنابعالی و سایر بستگان عزادار صبر و اجر مسألت دارم.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور»
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