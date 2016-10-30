چاپ کتاب در حوزه دفاع مقدس کردستان مورد اجحاف قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شرفبیانی شامگاه شنبه در دومین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، بیان اینکه در بحث المان ها اقدام خوب وشاخصی امسال انجام شد، گفت: در تمامی شهرستان های استان براساس مصوبات کارگروه دفاع مقدس قرار شد یادمان هایی در قالب المان در ورودی و مرکز شهرها ایجاد شود.

وی بیان کرد: در شهرهای بانه، سقز و قروه تاکنون اقدامات مربوط به احداث چهار المان تمام شده و در مناسبتی ویژه به صورت رسمی افتتاح خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه با عنایت استاندار کردستان وضعیت زمین باغ موزه دفاع مقدس استان حل شد، افزود: پروپوزال و طراحی باغ موزه انجام شده و به محض امضای توافقنامه آن توسط استاندار، کلنگ زنی این پروژه را آغاز خواهیم کرد.

شرفبیانی با بیان اینکه در زمینه چاپ کتاب در حوزه دفاع مقدس کردستان اجحاف شده است، بیان کرد: در کتاب هایی که موضوع آنها دفاع مقدس به ویژه عملیات هایی که در کردستان به وقوع پیوسته، بوده متاسفانه از نقش مردم این استان در موفقیت های این عملیات ها مطلبی عنوان نشده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کردستان ادامه داد: متاسفانه شاهد پراکنده کاری و موازی کاری در زمینه چاپ کتاب در حوزه دفاع مقدس استان هستیم.

شرفبیانی خواستار تصویب مصوبه ای شد که براساس آن کتاب های حوزه دفاع مقدس با هماهنگی ارگان ها و نهاد های ذیربط منتشر شود.

وی بیان کرد: متاسفانه خیلی از کتاب های حوزه دفاع مقدس که بدون هماهنگی ما بین بنیاد شهید، ارتش، سپاه و حفظ آثار منتشر شده دارای اشکالات فراوانی هستند.

مدیر مرکز حفظ آثار سپاه بیت المقدس کردستان هم در این جلسه بر ساماندهی در حوزه چاپ کتاب با موضوع دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: تعهد چاپ ۳۰ عنوان کتاب را کرده ایم که اولویت ما در این رابطه موضوعاتی در خصوص شهدا و رزمندگان هستند.

علی کلوندی عنوان کرد: امسال با همکاری مابین سپاه، بنیاد شهید و امورایثارگران استان و استانداری و شهردای سنندج المان شهدای نمکی در سنندج نصب شد.