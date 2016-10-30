۳۰ رأس گوسفند در یک آتش سوزی زنده کباب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۰ رأس گوسفند متعلق به یکی از دامداران روستای محمد حسین سنچولی در شهرستان هیرمند واقع در شمال سیستان و بلوچستان در اثر آتش گرفتن محل نگهداری گوسفندان زنده زنده در آتش سوختند.

بخشدار بخش قرقری شهرستان هیرمند در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با این حادثه گفت؛ این آغل گوسفندان در روستای محمد حسین سنچولی بخش قرقری واقع شده بود که متاسفانه دچار حریق شد وتعداد۳۰ رأس گوسفند تلف شد.

اردشیر ارباب زهی دلیل این حادثه را سهل انگاری افراد ناشناس دانست وافزود: این افراد درنزدیکی محل نگهداری گوسفندان آتش روشن کرده و پس از ترک محل آن را خاموش نکردند تا در نهایت محل نگهداری گوسفندان به دامها سرایت وآنها را طعمه حریق کرد.

به گفته وی نیروهای آتش نشانی شهرستان هیرمند به محض اطلاع خود را به محل حادثه رسانده و از گسترش آتش جلوگیری کردند.

بخشدار بخش قرقری در ادامه بیان کرد: این اتفاق ضرر مالی برای مالک گوسفندان در برداشت و متاسفانه گوسفندان وی بیمه نبودند تا حداقل به واسطه آن مقداری از خسارت وارده جبران شود.

وی درپایان توصیه ای به دامداران منطقه داشت وگفت: تقاضای من از کلیه دامداران سنتی منطقه این است جهت جلوگیری از زیان های حوادث دام های خود را بیمه نمایند تا درصورت بروز چنین حوادثی ضررمالی زندگی آنها را تحت الشعاع قرار ندهد.

مالک گوسفندان نیز از مسئولین درخواست کمک داشت زیرا گوسفندان تنها راه معاش وی وفرزندانش در این روستا بود.