صنایع انرژی استان بوشهر بیکاری را رفع نکرد/ حرکت در مسیر گردشگری

خبرگزاری مهر - گروه استانها - فاطمه حیاتی: استان بوشهر پایتخت انرژی کشور شناخته میشود؛ تولید بیش از ۷۰ درصد گاز کشور و استقرار صنایع عظیم و تاسیسات تولید و فرآورش گاز در شهرستانهای جنوبی استان بوشهر یکی از ظرفیتهای استان در حوزه انرژی است.
بیش از ۹۵ درصد نفت خام کشور از طریق استان بوشهر منتقل میشود؛ خطوط انتقال، نفت را از گناوه به خارگ منتقل کرده و از طریق اسکلههای این جزیره، نفت ایران برای مشتریان در نقاط مختلف جهان صادر میشود.
وجود صنایع عظیم پتروشیمی و بزرگترین پالایشگاههای گازی کشور در استان بوشهر یکی دیگر از ظرفیتهای این استان در حوزه انرژی است؛ این صنایع همچنان در حال رشد و افزایش است.
نیروگاه اتمی بوشهر نیز نماد دیگری از انرژی چه در استان بوشهر و چه در سطح کشور است و ساخت دو رآکتور جدید اتمی نیز در بوشهر کلنگزنی شده است که به گفته مسئولان، به زودی عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
وجود این دست از صنایع انرژی در استان بوشهر این انتظار را فراهم میسازد که با حدود ۱۰۰ هزار اشتغال ایجاد شده، استان یک میلیون نفری بوشهر مشکلی از نظر اشتغال نداشته باشد و بیکاری در این استان بیمعنی باشد.
اما در واقعیت با این فضا فاصله زیادی داریم و هر چند استان بوشهر از نظر ردهبندی میزان بیکاری در کشور در رتبههای خوبی دارد ولی فاصله چندانی با دیگر استانها که از این ظرفیتها بیبهره هستند نیز ندارد.
صنایع انرژی استان بوشهر به جای اینکه مشکل اشتغال جوانان استان بوشهر را حل کنند، محلی برای اشتغال افرادی از خارج استان بوده است و شاهد حضور انبوه کارکنان پروازی در این صنایع هستیم
این موضوع به خوبی نشان میدهد که برونرفت از مشکلات ناشی از بیکاری در استان بوشهرنیازمند اتخاذ تدابیری اساسیتر و حرکت در مسیری به غیر از مسیر صنایع انرژی است.
علاوه بر صنعت، کشاورزی نیز یکی از مهمترین ظرفیتهای اشتغال در استان بوشهر محسوب میشود ولی کمبود منابع آبی و مشکلات کشاورزان باعث شده تا شاهد کاهش رغبت برای ورود جوانان به این عرصه باشیم.
صید و صیادی و تجارت و بازرگانی از دیگر مشاغل مرتبط با دریا در استان بوشهر هستند که این مشاغل نیز در سالهای اخیر با مشکلات متعددی روبرو شدهاند و بعید نیست که در سالهای آینده برخی از افراد شاغل در این بخش نیز از این مشاغل کنار بروند.
بهبود اشتغال با توسعه گردشگری
در مقابل همه این ظرفیتها، گردشگری به عنوان یک صنعت نوظهور در استان بوشهر شناخته میشود و در سالهای اخیر بیش از پیش مورد توجه بوده است؛ البته این توجه منحصر به استان بوشهر نیست و در سراسر کشور شاهد حرکت به این سمت هستیم.
استان بوشهر دارای ظرفیتهای کمنظیری در حوزه گردشگری است که در صورت توجه مسئولان، ایجاد زیرساختهای مناسب، حمایت از بخش خصوصی و تسهیل مسیر سرمایهگذاری میتواند نقشی اساسی در توسعه استان، ایجاد اشتغال و کسب درآمد داشته باشد.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر ظرفیتهای ممتازی در حوزه گردشگری دارد و تلاش داریم که زمینه مناسبی برای حضورگردشگران در این استان فراهم شود.
ناصر امیرزاده اضافه کرد: برنامه و اولویت ما برای توسعه گردشگری در استان بوشهر، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی است و حمایت مناسبی را از سرمایهگذاران بخش خصوصی خواهیم داشت.
وی بیان کرد: ساخت هتلهای مجهز و بهروز، رستوران، اقامتهای گردشگری، مراکز تفریحی، سفرهخانهها، کمپهای بومگردی، بازیهای ساحلی و دریایی و . . . از جمله فرصتهای سرمایهگذاری بخش گردشگری استان بوشهر است.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر از سواحل و دریای بوشهر به عنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری در سطح استان نام برد و افزود: توسعه گردشگری دریایی و ساحلی را به صورت ویژه در دستور کار داریم.
گردشگری فرصت مغفولمانده سرمایهگذاری استان بوشهر
استان بوشهر دارای بیش از ۹۰۰ کیلومتر نوار ساحلی است؛ داشتن این میزان سواحل در سطح ایران بینظیر است؛ سواحلی ماسهای و بسیار زیبا که دارای جذابیتهای بسیار زیادی برای گردشگری هستند ولی هنوز زیرساختهای گردشگری در این سواحل شکل نگرفته است.
استان بوشهر هر چند در برخی از فصول سال هوای گرم و شرجی دارد ولی حدود هشت ماه از سال دارای آب و هوایی مناسب برای گردشگری است و میتواند جاذبه مناسبی برای گردشگران داخلی و خارجی باشد.
ایجاد و راهاندازی بازیهای دریایی میتواند جذابیت بالایی هم برای گردشگران و هم برای سرمایهگذاران این بخش داشته باشد؛ برخورداری از سواحل بسیار زیبا و طولانی محل مناسبی برای ساخت بزرگترین پارکهای آبی و دریایی و همچنین ورزشهای آبی باشد.
حمایت از سرمایهگذاران بخش گردشگری
استاندار بوشهر با اشاره به حمایت از سرمایهگذاران بخش گردشگری اظهار داشت: توسعه گردشگری را به عنوان یک اولویت اساسی در استان بوشهر در دستور کار داریم و در این راستا تا کنون طرحهای مختلفی اجرا شده است.
مصطفی سالاری از ایجاد زیرساختهای مناسب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری استان خبر داد و اضافه کرد: تسهیل در مسیر حضور سرمایهگذاران در استان بوشهر در دستور کار است.
وی با اشاره به ایجاد و توسعه دهکدههای گردشگری در نقاط مختلف استان بوشهر، گفت: استان بوشهر میتواند به قطب گردشگری جنوب کشور تبدیل شود.
استاندار بوشهر تصریح کرد: استان بوشهر حدود ۸ ماه از سال دارای آبوهوایی مناسب برای گردشگری است و این در حالی است که بسیاری از استانهای کشور فصل سردی که برای گردشگری مناسب نیست را پشت سر میگذارند.
وی تاکید کرد: گردشگری از مهمترین ظرفیتها برای توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال و کسب درآمدهای پایدار در استان بوشهر است که حمایت مناسب را از کارآفرینان و سرمایهگذاران این بخش خواهیم داشت.
در حالی که اشتغال در صنایع انرژی استان بوشهر اشباع شده است و هنوز افراد بیکار بسیار زیادی در استان بوشهر وجود دارد، میطلبد سرمایه گذاری مناسب برای حوزه گردشگری و ایجاد اشتغال در این بخش صورت گیرد.
