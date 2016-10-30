۱۷۶هزار نوبت توسط رانندگان به صورت مجازی درپایانه بندرعباس اخذ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان، علیرضا مجرد طی گزارشی اعلام کرد: با راه اندازی سیستم های هوشمند در پایانه بار بندرعباس انقلاب در IT برای مجموعه حمل و نقل کشور صورت گرفته که استقبال بی نظیر رانندگان حاکی از این امر است زیرا استان هرمزگان تنها استانی است که سیستم های نرم افزاری از قبیل سیستم نوبت دهی، اعلان بار، نصب وب کیوسک، سیستم پیامکی و نوبت دهی مجازی نصب و بهره برداری شده است.

مجرد خاطرنشان کرد: از ابتدای این طرح که از ۲۷ تیرماه ۹۵ شروع شده تا آخر مهر ماه سال جاری تعداد ۱۷۶ هزار و ۶۱۸ نوبت توسط رانندگان به صورت مجازی اخذ شد که ۶۴ درصد از کل نوبت های صادره به صورت مجازی بوده است و در مدت اشاره شده ۱۷۵ هزار و ۹۹ مجوز صادر که می توان گفت ۷۵ درصد نوبتهای مجازی موفق به دریافت مجوز شده اند.

وی در ادامه اشاره ای به تعداد نوبت ها و مجوزهای صادره در ۶ ماهه اول سالجاری کرد و گفت: در مدت مذکور تعداد ۲۷۸ هزار و ۶۴۴ نوبت و تعداد ۲۳۰هزار و ۱۹۲مجوز از اعلان بار صادر که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.4 درصد افزایش داشته است.

مجرد در جمع روسای ادارات و واحدهای اداره کل در پایانه بار بندرعباس اعلام کرد: بطور میانگین به ازای هر روز ۱۶۸۴ بارنامه از سالن اعلان بار صادر شده است و تعداد یک میلیون و 128هزار و 684 بارنامه صادر که شاهد کاهش 11.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده ایم. در ۶ ماهه اول ۱۳۹۵ تعداد ۴۱ ۲۷۸ بارنامه صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است.

وی اقداماتی مناسب و قابل ذکری که در سنوات گذشته مانند برنامه ریزی جهت صدور بارنامه برای مسافت های کوتاه که موجب جلوگیری از هرگونه تخلف شد منجر به کاهش بـار و افزایش درآمد پایانه بار بندرعباس شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اشاره ای به عملکرد در پایانه بار بندرعباس کرد و گفت: در مدت ۶ ماهه اول سال ۹۵ نظارت مستمر بر شرکت های حمل و نقلی شامل کنترل میدانی از غرفه شرکتها، کنترل سیستمی از عملکرد شرکتها در ارجاع محصولات در اغلان بار، همچنین کنترل بارنامه های صادره و بررسی شکایات رانندگان از شرکتها و ارسال تخلفات شرکت های حمل و نقلی مانند بارگیری خارج از سیستم و عدم رعایت نرخ عرف و نظارت بر عملکرد رانندگان و ملاقات با بیش از ۴۰ نفر راننده در خصوص رفع مشکلات و بررسی احضارات رانندگان صورت پذیرفته است.

مجرد اشاره ای به تعداد آمار نوبت و مجوز صادر شده در سال گذشته کرد و گفت در مجموع ۱۲ ماهه سال ۹۴بصورت میانگین هر روز ۱۲۰۰ مجوز از اعلان بار صادر شده که با توجه به کمبود بار در این سال آمار کاهشی بارنامه های صادره از مبدا شهرستان بندرعباس بیانگر کاهش ۲۶ درصدی مجوزهای صادره است.

وی در ادامه نوید از افزایش تعداد کیوسک های پایانه بار داد و گفت: تعداد کیوسک از ۴ عدد در سالجاری به ۱۱ عدد می رسد که این وب کیوسک نشان می دهند که در پایانه بار چیزی بنام خواب وجود ندارد بلکه خود معطلی است که ئبا نصب سیستم وب کیوسک بروی اپلیکیشن موبایل رانندگان می توانند نوبت خود را دریافت کنند.

مجرد گفت: جهت رفاه حال رانندگان زحمتکش بی ادعا اقداماتی از قبیل نصب سیستم های سرمایشی در سالن های اعلان بار، نصب ۶ دستگاه آبسردکن، نصب ۱۶دستگاه برج های ۳۰متری نور، بهسازی محوطه مسجد ابوالفضل (ع)، اجرای سیستم فاضلاب، اصلاح و بهسازی خوابگاه رانندگان، نصب ۴ دستگاه خودپرداز ATM ثابت و یک عدد خودپرداز سیار از اقدامات اجرایی در ۶ ماهه اول سال۹۵ برشمرد.