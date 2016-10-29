ادعا درباره حمله یمنی ها به اماکن مقدس نشانه ورشکستگی سعودیهاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبا، وزارت امور خارجه یمن با فراخواندن مقامات سعودی به دست کشیدن از تبلیغات و ادعاها در خصوص هدف گرفتن اماکن مقدس از سوی یمنی ها تاکید کرد که شایعات رسانه های سعودی در این خصوص نشان دهنده وضعیت ورشکستگی آنهاست.

یک منبع مسئول در وزارت خارجه یمن هدف از این ادعاهای دروغین را سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی ائتلاف سعودی در تجاوز به یمن برشمرده و تصریح کرد که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در پایبندی به آموزه های دین اسلام غیرنظامیان سعودی را هدف قرار نمی دهند

«صالح الصماد» رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز تاکید کرد که افترای سعودی ها در خصوص هدف قرار دادن مکه مکرمه از سوی یمنی ها تلاشی مایوسانه برای جلب توجه جهان به منظور بیرون کشیدن سعودی ها از باتلاق غیراخلاقی و غیر منطقی در تجاوز به یمن است.

سخنگوی جنبش انصارالله یمن نیز پیشتر ضمن به سخره گرفتن تبلیغات آل سعود، تاکید کرد که مردم و شهروندان یمنی بیش از مزدوران آمریکا برای مقدسات ارزش قائل هستند و نسبت به مقدسات توجه دارند.

بر اساس این گزارش، «محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله یمن در سخنانی اظهار داشت: استفاده از اماکن مقدس با اهداف رسانه ای کار عاقلانه ای نیست.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: مردم و شهروندان یمنی بیش از مزدوران آمریکا برای مقدسات ارزش قائل هستند و نسبت به مقدسات توجه دارند.

گفتنی است رژیم سعودی اخیرا مدعی شده بود که یک موشک بالستیک یمنی ها را که به سوی مکه شلیک شده بود، سرنگون کرده است. این در حالی است که نیروهای یمنی با موشک بالستیک برکان ۱، فرودگاه ملک عبدالعزیز را در شهر جده عربستان مورد هدف قرار دادند که به هدف نیز اصابت کرد.