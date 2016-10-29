۹ آبان ۱۳۹۵، ۰:۴۴

کشته شدن افسر ارشد ارتش مصر براثر انفجار بمب در شمال سیناء

منابع امنیتی از کشته شدن دو نظامی ارتش مصر از جمله یک افسر ارشد و نیز زخمی شدن سه نظامی دیگر در پی انفجار بمب کنار جاده ای در شمال سیناء خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع امنیتی روز شنبه از کشته شدن یک افسر ارشد ارتش مصر و همچنین یک نظامی دیگر بر اثر انفجار بمب کنار جاده ای در استان شمال سیناء خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که سرهنگ «رامی حسنین» فرمانده گردان ۱۰۳ کماندوها در پی انفجار بمب در مسیر زره پوش ارتش در نزدیکی شهر شیخ زوید کشته شد. همچنین سه نظامی دیگر ارتش مصر در این انفجار زخمی شدند.

این حمله یک هفته پس از ترور سرتیپ «عادل رجائی» فرمانده تیپ نهم زرهی ارتش مصر که در شمال سیناء مشغول خدمت بود صورت می گیرد. وی در مقابل منزل خود در حومه قاهره ترور شد.

همچنین دو هفته پیش از این ۱۲ نظامی مصر در حمله به یک پست بازرسی در منطقه «بئرالعبد» در مرکز سیناء کشته شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.

