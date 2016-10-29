۴۳ کشته در حمله جنگنده های سعودی به «الحدیده» یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبا، در پی حمله جنگنده های سعودی به زندان بخش «الزیدیه» در استان الحدیده واقع در غرب یمن ۴۳ نفر کشته و ۳۸ نفر دیگر طبق آمارهای اولیه زخمی شدند.

یک منبع محلی اعلام کرد که جنگنده های سعودی زندان بخش الزیدیه را هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن ۴۳ زندانی و زخمی شدن ده ها زندانی دیگر شد.

این منبع اعلام کرد که تیم های امداد و نجات دست کم ۴۳ جسد و ۳۸ زخمی را از زیر آوارهای ساختمان این زندان که در پی حمله تخریب شده است بیرون کشیدند و عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد.

در همین حال مقامات ذیربط در استان «الحدیده» یمن اهدای خون به منظور نجات مجروحان این حمله سعودی ها را خواستار شدند.

لازم به ذکر است که رژیم سعودی با چراغ سبز آمریکا و همراهی چند کشور عربی وابسته به خود بیش از یک سال و نیم است تجاوز به یمن را آغاز کرده است. در طول این تجاوز تا کنون هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.

سعودی ها در تجاوز به یمن مدارس، بیمارستان ها و دیگر مراکز غیرنظامی را نیز مورد بمباران قرار داده اند.

جنگنده های سعودی چندی پیش یک مجلس ختم در صنعاء پایتخت یمن را هدف قرار دادند که در پی آن دست کم ۱۴۰ نفر شهید و بیش از ۵۰۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند.