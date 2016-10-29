کشف جسد کارگر ۲۲ ساله/ پایان ۵ ساعت تلاش آتش نشانان در میدان ۷تیر

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه حادثه ریزش دیواره چاه ساعت ۱۵ و ۳۵ دقیقه بعد از ظهر به سامانه ۱۲۵ اعلام شده بود گفت :با اعلام این خبر بلافاصله دو ایستگاه آتش نشانی با تجهیزات لازم به محل حادثه در میدان هفت تیر ضلع شمال غربی منتقل شدند.

وی گفت :با حضور نجات گران در محل حادثه مشخص شد حادثه ریزش چاه در محدوده سایت شرکت ابفا به وقوع پیوسته و سه کارگر که مشغول حفر چاه بودند ناگهان در زیر تلی از خاک ناشی از سست بودن دیواره های چاه مدفون شدند .

سخنگوی آتش نشانی گفت :در همان دقایق اولیه حادثه با کمک کارگران حاضر در محل یکی از کارگران محبوس شده زنده از زیر آوار خاک بیرون آمد و تحویل عوامل اورژانس شد .

وی ادامه داد خوشبختانه با تلاش همکارانم کارگر دوم هم دقایقی بعد از وقوع حادثه از زیر خاک بیرون آمد و اعلام کرد نفر سومی هم در درون چاه گرفتار شده است .

ملکی با اعلام اینکه به دلیل وقوع حادثه ریزش چاه و حضور ماشین های ادامی ترافیک سنگینی در میدان ۷تیر ایجاد شده بود افزود با همکاری صمیمانه عوامل پلیس راهور با تخلیه بار ت افیک ازراف محل حادثه تلاش برای نجات کارگر سوم نیز در دستر کار قرار گرفت این در حالی بود که به دلیل ترکیدگی لوله اب خاک اطراف محل حادثه به شدت سست شده بود و هر حرکت غیر اصولی باعث مرگ کارگری میشد که در داخل چاه گرفتار شده بود .

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت :با تلاش ۵ ساعت همکارانم سرانجام نجات گران موفق شدند جسد کارگر ۲۲ ساله را از زیر تلی از آوار خاک بیرون بیاورند که متاسفانه مرگ وی از سوی تکنسین های اورژانس حاضر در محل حادثه تایید شد.

ملکی گفت نجات گران آتش نشانی با ایمن سازی محل حادثه در ساعت ۲۲ و ده دقیقه به عملیات خود پایان دادند .