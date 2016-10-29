«ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،‌ «ماریانو راخوی» رهبر حزب محافظه کار اسپانیا روز شنبه پس از کسب رأی اعتماد از پارلمان این کشور به سمت نخست وزیر این کشور اروپایی منصوب شد.

انتصاب نخست وزیر جدید اسپانیا به ده ماه بن بست سیاسی در این کشور پایان داد.

حزب راست میانه «خلق» اسپانیا که راخوی رهبری آن را برعهده دارد، پس از جلب حمایت حزب «شهروندان» و حمایت خاموش بسیاری از قانونگذاران وابسته به حزب «سوسیالیست» این کشور که از حضور در جلسه رأی گیری خودداری کرده بودند، قرار است یک دولت اقلیت تشکیل دهد.

شایان ذکر است که ماریانو راخوی برای تحکیم روند بازگشت خود به قدرت، نیازمند کسب اکثریت ساده پارلمان اسپانیا است.

در مراسم رأی گیری پارلمان اسپانیا در روز شنبه، ۱۷۰ تن از قانونگذاران به راخوی رأی مثبت و ۱۱۱ تن به وی رأی منفی دادند و ۶۸ قانونگذار نیز از شرکت در مراسم رأی گیری خودداری کردند.