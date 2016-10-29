۹ آبان ۱۳۹۵، ۲:۴۰

سخنگوی حشدالشعبی عراق:

در صورت صلاحدید رهبران عراق آماده مقابله با نیروهای ترکیه هستیم

«یوسف الکلابی» اعلام کرد در صورتی که رهبران عراق ضرورتی برای رویارویی با نیروهای ترکیه ببینند ما مرد میدان هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «یوسف الکلابی» سخنگوی امنیتی نیروهای مردمی عراق (حشدالشعبی) با رد اخبار دروغ درباره توقف عملیات آزادسازی موصل بر قطع تدارکات رسانی داعش از سوریه به عراق و برعکس تاکید کرد.

وی همچنین از اینکه دشوارترین نبرد در «تلعفر» به نیروهای حشدالشعبی سپرده شده است ابراز افتخار کرد.

سخنگوی نیروهای حشدالشعبی عراق با رد اخبار رسانه های مغرض درباره توقف عملیات آزادسازی موصل گفت: نقش ما در این نبرد حفاظت از مرزها در مقابل ورود و خروج تروریست ها خواهد بود.

وی ضمن تاکید بر قطع تدارکات رسانی داعش از سوریه به عراق و بالعکس افزود: جنگنده های عراقی قادر به تامین پوشش هوایی برای ما در تمام نبردها هستند.

الکلابی با بیان اینکه دولت ترکیه در صدد انتقال بحران های خود به خارج از این کشور است، تاکید کرد: در صورتی که رهبران عراق ضرورتی برای رویارویی با نیروهای ترکیه ببینند ما مرد میدان هستیم.

