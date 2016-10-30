ادارات ملارد در برگزاری باشکوه مراسم اربعین نقش آفرینی کنند

بهمن خطیبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی اظهار داشت:راهپیمایی اربعین حسینی یکی از نمودهای دلدادگی و شیفتگیِ شیعیان و آزادگان جهان به حضرت ابا عبدالله الحسین بوده و شکوه و عظمت این روز تاریخی موید وحدت و همبستگی کم نظیر شیعیان جهان اسلام در سرتاسر گیتی است.

فرماندار ملارد عنوان کرد:با عنایت به اهمیت این مناسبت، تمامی دستگاه ها و ارگان های فعال در این شهرستان موظف و مکلف هستند تا از امکانات و ظرفیت های لازم را برای برپایی باشکوه تر راهپیمایی اربعین استفاده کنند.

وی افزود:بدون تردید با تعامل مثبت و سازنده و هماهنگی بین دستگاهی، ارائه خدمات و تسهیلات موثر به زائران با شایستگی هر چه بیشتری محقق خواهد شد.

خطیبی گفت:مجموعه فرمانداری نیز تلاش می کند تا بر حسب اختیارات و بضاعت موجود از هیچ اقدام سازنده ای در فراهم سازی بستر و زمینه لازم و مناسب برای برگزاری آیین و مراسم مرتبط با اربعین حسینی دریغ نکند.

وی یادآور شد:امیدواریم شهرستان ملارد همچون دهه اول محرم به بهترین نحو ممکن در مراسم اربعین حسینی نیز نقش آفرینی کند که بدون تردید نتیجه همیاری و همگرایی گروهی و بین دستگاهی در به تصویر کشیدن شکوه، اقتدار و همدلی شیعیان و شیفتگان سرور و سالار شهیدان تعیین کننده و حائز اهمیت خواهد بود.