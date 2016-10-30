درخواست آمریکا ازخانواده دیپلماتهای خود برای خروج از ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد از خانواده های دیپلمات های کنسولگری این کشور در استانبول خواسته است به دلیل تهدیدات فزاینده گروه های تروریستی ترکیه را ترک کنند.

وزارت امور خارجه آمریکا در هشداری که شامگاه شنبه در پایگاه الکترونیکی این وزارتخانه منتشر کرد نسبت به تهدیدات فزاینده از سوی گروه های تروریستی در مناطق مختلف ترکیه هشدار داده است.

وزارت امور خارجه آمریکا می گوید این تصمیم را بر اساس اطلاعات امنیتی اتخاذ کرده است که نشان می دهد گروه های تندرو به تلاش های خود برای حمله به اتباع آمریکایی در مناطقی از استانبول که آمریکایی ها در آن ساکن هستند یا تردد دارند ادامه می دهند.

این دومین هشدار وزارت خارجه آمریکا به اتباع این کشور در ترکیه طی یک هفته است که نشانگر نگرانی آمریکا از افزایش تهدیدات گروه های تروریستی در ترکیه است.

واشنگتن در عین حال اعلام کرده است که کنسولگری این کشور در استانبول بسته نخواهد شد و به طور کامل خدمات رسانی خواهد کرد.