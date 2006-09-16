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۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۳۰

مخترع ايراني در كشور مجارستان درخشيد

اختراع يك پژوهشگر ايراني در كشور مجارستان مورد توجه مخترعين جهان قرار گرفت و موفق به كسب كاپ زرين وزارت آموزش و پژوهش روماني شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، تابلوي مديريت انرژي ساختمان كه سه گواهي نامه ثبت اختراع دارد در دهمين دوره المپياد EPI در نمايشگاه بين المللي و تخصصي اختراعات 2006 بوداپست مجارستان به همراه تيمي از مخترعين ايراني شركت كرد و موفق به كسب عاليترين عنوان و كاپ زرين وزارت آموزش و پژوهش كشور روماني شد.

طرح مذكور همچنين موفق به كسب دو ديپلم افتخار و مدال طلاي جينوس كشور مجارستان شد. اين در حالي است كه طرح اختراعي طهماسب داودي (تابلوي مديريت انرژي ساختمان) در 19 تا 21 ماه مي گذشته در كشور مالزي نيز موفق به كسب مدال طلاي مخترعين جهان شده بود.

نمايشگاه بين المللي و تخصصي اختراعات 2006 بوداپست مجارستان عرصه مهم جهت ارائه اختراعات و دستاوردهاي پژوهشي و صنعتي و علمي است كه تيم شركت كننده ايران در آن توانست بهترين عنوان ها را از آن خود ساخته و موجب سربلندي ايران در ميان جهانيان شود.
کد مطلب 380962

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