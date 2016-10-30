بهره برداری از۵مرکز آموزشی شهریار در آینده ای نزدیک محقق می شود

علی ذبیحی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت فضای آموزشی در بهبود کمی و کیفی خدمات علمی، پرورشی و تربیتی اظهار داشت:حضور بیش از ۱۴۰ هزار دانش آموز در شهرستان شهریار، ضرورت توسعه و افزایش کلاس های درس و مراکز آموزشی را دو چندان می کند و هر آنچه در این حوزه به توفیقات بیشتری نائل شویم، به همان میزان روند توسعه آموزشی با سرعت و شتاب بیشتری طی خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش شهریار عنوان کرد:بر اساس برنامه ریزی ها و زمان بندی تعریف و طراحی شده، پنج مرکز آموزشی در این شهرستان در آستانه بهره برداری قرار دارد که با افتتاح آن، بخشی از کاستی های موجود در این حوزه مرتفع خواهد شد.

ذبیحی گفت:مدرسه مهر مادر در شفیع آباد، تاجیک در صبا شهر و یک مدرسه دیگر در محدوده اندیشه که با توافق شهرداری در حال احداث و تکمیل است، از نمونه طرح ها و پروژه هایی به شمار می رود که اتمام آن مراحل نهایی را سپری می کند.

وی افزود:یکی از ظرفیت های برجسته در عرصه احداث و توسعه مراکز آموزشی در این شهرستان به مشارکت خیرین مدرسه ساز معطوف می شود و بدون تردید در صورت عدم نقش آفرینی این اقشار و گروه ها، ارائه خدمات آموزشی در این منطقه آموزشی با دشواری های بسیار جدی و عمیقی مواجه خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش شهریار در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص طرح ها و پروژه هایی که در قالب ماده ۱۸(انبوه سازان) در دستور کار قرار گرفته، عنوان کرد:دو مدرسه در شهرک شاهد و دو مدرسه دیگر نیز در فاز پنج در حال پیگیری و احداث است که مجموعه این مراکز در کنار یکدیگر، مرتفع کننده بخشی از نیازهای فعلی در حوزه فضای آموزشی شهریار خواهند بود.

وی یادآور شد:آموزش و پرورش متعلق به طیف، گروه، جریان یا طبقه خاصی نیست و تمامی اقشار و گروه های جامعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم از خدمات آن بهره مند می شوند و هر آنچه در این عرصه همیاری و همگرایی بیشتری حاصل شود، به همان میزان کسب موفقیت ها و توفیقات علمی و آموزشی با ارتقای افزون تری همراه خواهد شد که خروجی و دستاورد آن در پویایی و بالندگی مضاعف جامعه و کشور محسوس و ملموس خواهد بود.