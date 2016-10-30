افزایش تشکل های کارگری در شهرستان ملارد نوید بخش به نظر می رسد

فریبا حسن نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت تشکل های کارگری در پیگیری مطالبات مرتبط با اقشار و گروه های کارگری اظهار داشت: چنین مجموعه هایی در چارچوب های قانونی و براساس قواعد و ضوابط تعریف شده، منعکس کننده خواست ها و مطالبات جامعه کارگری هستند و این ساز و کار می تواند نقش موثری در رفع مشکلات گروه های کارگری ایفا کند.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ملارد عنوان کرد:با عنایت به اهمیت و جایگاه برجسته ای که برای تشکل های کارگریِ قانونمند قائل هستیم، تلاش شده در طول سالیان اخیر بستر و زمینه افزایش تعدد و کثرت هر چه بیشتر چنین مجموعه هایی فراهم شود.

وی افزود:خوشبختانه در این حوزه به توفیقات برجسته و حائز اهمیتی نائل شده ایم که افزایش آن از چهار تشکل در سال ۹۲ به ۲۴ تشکل در سال ۹۴ و ثبت شش تشکل دیگر در سال جاری از نمونه های آن به شمار می رود.

حسن نژاد عنوان کرد:اعتبار نامه تشکل های کارگری دو ساله است و تمدید آن نیز هر ۲۴ ماه یکبار انجام می شود.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ملارد گفت:در مجموع ۳۰ تشکل کارگری در این شهرستان پیگیر مطالبات و مسائل جامعه کارگری هستند که ما نیز بنا بر اختیارات، ظرفیت ها و چارچوب ها و قواعد تعریف شده، تلاش می کنیم تعامل حداکثری با گروه های اشاره شده را در دستور کار قرار دهیم.

وی یادآور شد:با عنایت به همدلی و همزبانی و تعامل بین دستگاهی فعالانه ای که در شهرستان ملارد وجود دارد، امیدواریم روند رو به رشد موجود در هر سه حوزه کار، تعاون و رفاه اجتماعی همچون گذشته استمرار یابد و بدون تردیدحصول این امر در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مزین شده، تأمین کننده بخش قابل توجهی از دستورکارها و اولویت گذاری های لحاظ شده در این عرصه خواهد بود.