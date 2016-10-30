جوانگرایی دردستور کار پلیس/انتخاب معاون هماهنگ کننده شرق تهران

سردار عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که همراه تغییر و تحول به منظور پیشبرد امور و دمیدن روحیه جدید در هربدنه ای دنبال می شود، اظهار داشت: بنا بر پیشنهاد داده شده و حکم فرمانده ناجا، معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی شرق استان تهران انتخاب شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: سرهنگ آدینه وند که در سوابق خود فرماندهی انتظامی در شهرستان های پیشوا و پاکدشت را دارد، به عنوان معاون جدید هماهنگی کننده شرق استان تهران انتخاب شد.

وی ادامه داد: سرهنگ آدینه وند با حفظ سمت به عنوان فرماندهی انتظامی شهرستان پاکدشت، سکانداری معاونت هماهنگ کننده شرق استان تهران را بر عهده گرفته است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به ضرورت استفاده از نیرو و فکر جوانان در عرصه های مختلف اضافه کرد: هم اکنون نیروهای خوش فکر و توانمندی در پلیس شرق استان تهران مشغول به فعالیت هستند.

سردار ناظری عنوان کرد: فرماندهی انتظامی شرق استان تهران تلاش دارد تا از فکر و ایده نیروهای جوان و خوش انگیزه خود در حوزه های مختلف استفاده کند و در این راستا برنامه ریزی های خوبی انجام شده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به موفقیت های پلیس در برقراری نظم و امنیت عمومی تأکید کرد: پلیس شرق استان تهران با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های مختلفی که وجود دارد، در حوزه برقراری نظم و امنیت عمومی به موفقیت های خوبی رسیده و افزایش رضایت مندی مردم، این مهم را به اثبات می رساند.

وی با اشاره به تلاش شبانه روزی پلیس شرق استان تهران برای مقابله با مجرمان و مخلان نظم و امنیت عمومی ادامه داد: نیروی های پلیس شرق استان تهران به صورت شبانه روزی در حال تلاش و فعالیت برای خدمت رسانی به مردم هستند و هر روز شاهد گسترش دایره خدمت رسانی پلیس به مردم شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت، دماوند، فیروزکوه، پردیس هستیم.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با تأکید بر این نکته که مشارکت فعالانه مردم در حوزه ارتقای امنیت و نظم در جامعه ضروری است، گفت: باید به این نکته توجه داشت که در سایه همکاری و همدلی ادارات و نهادهای مختلف و مشارکت فعالانه مردم، می توان شاهد رشد و ارتقای امنیت و نظم عمومی در جامعه بود و پلیس شرق استان تهران این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.