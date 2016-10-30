سرهنگ سلمان آدینه وند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که همچنان در سنگر فرماندهی انتظامی شهرستان پاکدشت به فعالیت خود ادامه می دهد، اظهار داشت: تا برگزاری انتخابات به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت به مردم این شهرستان خدمت خواهم کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت و معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی شرق استان تهران افزود: در این میان با حفظ سمت، مسئولیت معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی شرق استان تهران را نیز عهده دار خواهم بود.

وی با اشاره به این نکته که تلاش های خوبی در ماه های اخیر برای گسترش و ارتقای امنیت در شهرستان پاکدشت صورت پذیرفته است، ادامه داد: همواره رضایت مندی مردم و ارتقای امنیت و نظم عمومی را به عنوان اولویت فعالیت های خود انتخاب کرده و در این راستا از ظرفیت های مختلف استفاده کردم.

سرهنگ آدینه وند با تأکید بر این نکته که مخلان نظم و امنیت عمومی در تیررس پلیس قرار دارند، اضافه کرد: پلیس شهرستان پاکدشت در برخورد با مجرمان و کسانی که به دنبال برهم زدن آرامش و آسایش مردم هستند، تعارف نداشته و همواره مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی را در دستور کار خود قرار داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت با اشاره به تلاش شبانه روزی پلیس در این شهرستان عنوان کرد: در طرح های ارتقای امنیت اجتماعی نیز مقابله با مجرمان در دستور کار پلیس شهرستان پاکدشت قرار دارد.

گفتنی است سرهنگ سلمان آدینه وند به عنوان جوان ترین فرمانده انتظامی کشور محسوب می شود که روز گذشته با حکم فرمانده ناجا به عنوان معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی شرق استان تهران انتخاب شد.

فرماندهی عملیات ویژه کرج، رییس پلیس امنیت در شهرستان های ورامین، پاکدشت و رباط کریم و فرماندهی انتظامی شهرستان های پیشوا و پاکدشت در زمره فعالیت های سرهنگ آدینه وند ثبت شده است.