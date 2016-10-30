تجهیز یک چادر به ۱۰۰ تخت بستری درشلمچه/اعزام ۵ متخصص به منطقه

نوراله طاهری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چادری به مساحت ۲۵۰ متر را برای تجهیز با ۱۰۰ تخت بستری در شلمچه در نظر گرفته ایم.

وی با بیان اینکه این چادر به طور صرف برای موارد بحران نگهداری می شود، افزود: این کار به منظور آن است تا در موارد احتمالی بروز رخداد بتوانیم آن را مدیریت کنیم و در موارد غیر از آن استفاده نمی کنیم و در آن بسته می ماند.

رئیس ستاد اربعین دانشکده علوم پزشکی آبادان اضافه کرد: در حوزه تجهیزات همچنین زمینی به مساحت دو هزار و ۵۰۰ متر را برای استقرار یک باب کانکس در آنجا پیش بینی کرده ایم.

مدیریت اورژانسها

طاهری تصریح کرد: این کانکس به منظور مدیریت یا فرماندهی اورژانسهایی که اتفاق می افتد پیش بینی شده که به همراه آن یک چادر ۲۵۰ متری برای انجام معاینات توسط پزشک، پرستاران و همکاران درمانی برپا می کنیم.

وی با اشاره به قرار دادن تخت معاینه در این چادر گفت: با انجام این کار آن دسته از مراجعان اورژانسی که نیاز به بستری یک یا دو ساعته دارند در این محل بستری می شوند.

رئیس ستاد اربعین دانشکده علوم پزشکی آبادان ادامه داد: در بخش دیگری از این چادر داروهای مورد استفاده جهت دسترسی سریع و راحت، قرار می گیرند، از نظر دارویی تمام داروهای پرکاربرد و مورد نیاز زائران پیش بینی و تهیه شده که به طور رایگان در اختیار زائران قرار می گیرد.

استقرار ۱۰ دستگاه آمبولانس در شلمچه

طاهری عنوان کرد: بیش از ۱۰ دستگاه آمبولانس را برای بیماران و یا مصدومان احتمالی که ممکن است در طول مسیر دچار مشکل شده باشند را پیش بینی کرده ایم ضمن آنکه یک راه اضطرای را نیز با همکاری فرمانداری خرمشهر برای عبور و مرور سریع و سهل آمبولانسها برای رساندن بیماران به محل چادرها، بیمارستان و یا درمانگاه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به فعالیت همکاران حوزه بهداشت در ایام اربعین در منطقه شلمچه تصریح کرد: بیش از ۷۰ نفر از نیروهای بهداشتی به طور ۲۴ ساعته در شلمچه از دهم آبانماه تا چند روز پس از اربعین که هنوز روند بازگشت زائران ادامه دارد، مستقر می شوند.

رئیس ستاد اربعین دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: ماموران بهداشتی به طور شبانه روزی خدمات آموزشی و غربالگری برای زائران چه در هنگام ورود و چه در زمان بازگشت از عراق را رائه می کنند.

طاهری افزود: در هنگام رفت تنها بیماران و پس از بازگشت از عراق تمام زائران غربالگری می شوند.

وی با تاکید بر نظارت مستقیم و مستمر بهداشتی بر مواکب مستقر در منطقه شلمچه اظهار کرد: این نظارت بر مواکبی که در آنها طبخ صورت می گیرد، دقیق تر خواهد بود، مواد غذایی و آب آشامیدنی را کنترل می کنیم، ای. سی آب را به طور روزانه اندازه گیری می کنیم و اگر موردی بود به طور سریع به مقامات مربوطه اطلاع داده می شود.

آماده باش بیمارستانها و ورود ۵ متخصص به منطقه

رئیس ستاد اربعین دانشکده علوم پزشکی آبادان از آماده باش کامل بیمارستانها در ایام اربعین خبر داد و تصریح کرد: با وزارت بهداشت در مورد در اختیار نداشتن برخی از تخصص ها همچون چشم پزشک، مغز و اعصاب، نرولوژی و غیره در منطقه مکاتبه داشتیم که براین اساس قرار شد تا ۵ پزشک متخصص، ویژه این ایام در اختیار ما قرار داده شود که طبق برنامه ریزی انجام شده آنها در شبکه بهداشت و درمان خرمشهر مستقر می شوند.

طاهری با اشاره به اینکه ما اورژانس هوایی در اختیار نداریم، یادآور شد: در جلسه اربعین که در تهران داشتیم نیروهای نظامی و انتظامی (سپاه و ارتش) عهده دار استقرار یک فروند هواپیمای مجهز در فرودگاه آبادان برای استفاده در مواقع ضروری برای انتقال بیماران به شهرها و یا استانهای همجوار شدند ضمن آنکه قول مهیاسازی چهار فروند بالگرد مجهز را برای استفاده از خدمات آنها را نیز به ما داده اند.