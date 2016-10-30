فعالیت شبکه تلویزیونی آبادان ۱۲ ساعته شد

داریوش دبیقی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با راه اندازی بخش خبری جدید تلویزیون، شبکه آبادان به صورت آزمایشی ۱۲ ساعته شد.

وی افزود: همزمان با سالروز حماسه مردمی ذوالفقاری و روز آبادان، از امروز یکشنبه بخش خبری جدیدی در ساعت ۲۲ و ۴۵ دقیقه هر شب از شبکه آبادان به روی آنتن می رود.

مدیرکل صدا و سیمای آبادان از سرعت بخشی به پخش اخبار و وقایع روز منطقه به عنوان هدف اصلی از انجام این کار نام برد و عنوان کرد: در بخش خبری ۲۲ و ۴۵ دقیقه با ساختاری جدید به شرح و بررسی خبرها می پردازیم.

دبیقی تصریح کرد: مخاطبان شبکه آبادان می توانند روزانه از ساعت ۱۲ ظهر تا ساعت ۲۴ بیننده برنامه های این شبکه باشند.

راه اندازی رادیو اربعین در آبادان و خرمشهر

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی رادیو اربعین در شهرهای آبادان و خرمشهر گفت: علاقمندان می توانند این رادیو را بر روی موج اف. ام فرکانس ۹۵.۲ مگاهرتز دریافت و از آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به اربعین ۹۵ مطلع شوند.

دبیقی با اشاره به راه اندازی فیبر نوری در شلمچه افزود: صدا و سیمای مرکز آبادان در روزهای اربعین ارتباط مستقیم و پخش زنده با شبکه سراسری سیما از شلمچه برقرار می کند.

به گفته مدیرکل صدا و سیمای آبادان، زائران اربعین حسینی می توانند رادیو اربعین را بر روی موج اف. ام ردیف ۹۱.۹ مگا هرتز در نجف اشرف و موج اف. ام ردیف ۹۰.۹ مگا هرتز در کربلای معلی نیز دریافت کنند.