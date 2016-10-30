  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ آبان ۱۳۹۵، ۷:۴۲

در جنوب تعز رخ داد؛

حملات موشکی گسترده نیروهای یمنی به مواضع مزدوران سعودی

حملات موشکی گسترده نیروهای یمنی به مواضع مزدوران سعودی

ارتش و کمیته های مردمی یمن با شلیک چند موشک مواضع مزدوران سعودی در جنوب استان «تعز» را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، حملات تلافی جویانه ارتش و کمیته های مردمی یمن به مواضع مزدوران سعودی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در همین راستا، ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران سعودی در جنوب استان «تعز» را هدف حملات موشکی قرار دادند.

طبق اعلام منابع رسانه ای، این حملات به مواضع مزدوران سعودی واقع در «جبل الضعیف» انجام شده است.

از سوی دیگر، تعدادی از مواضع سعودیها در شهرهای مرزی جیزان و نجران هدف حملات موشکی و خمپاره ای ارتش و کمیته های مردمی یمن قرار گرفت.

گفتنی است، این حملات در حالی است که رژیم سعودی همچنان به قتل و کشتار مردم بی دفاع و بی گناه مردم یمن در نقاط مختلف این کشور و در سایه سکوت جامعه جهانی، ادامه می دهد.

کد مطلب 3809633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها