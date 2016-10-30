حملات موشکی گسترده نیروهای یمنی به مواضع مزدوران سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، حملات تلافی جویانه ارتش و کمیته های مردمی یمن به مواضع مزدوران سعودی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در همین راستا، ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران سعودی در جنوب استان «تعز» را هدف حملات موشکی قرار دادند.

طبق اعلام منابع رسانه ای، این حملات به مواضع مزدوران سعودی واقع در «جبل الضعیف» انجام شده است.

از سوی دیگر، تعدادی از مواضع سعودیها در شهرهای مرزی جیزان و نجران هدف حملات موشکی و خمپاره ای ارتش و کمیته های مردمی یمن قرار گرفت.

گفتنی است، این حملات در حالی است که رژیم سعودی همچنان به قتل و کشتار مردم بی دفاع و بی گناه مردم یمن در نقاط مختلف این کشور و در سایه سکوت جامعه جهانی، ادامه می دهد.