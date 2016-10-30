۷ کلینیک حقوق شهروندی در قزوین آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه درمراسمی با حضور محمود عباسی معاون حقوق بشر وامور بین الملل وزارت دادگستری، علیرضا وارثی مدیرکل بهزیستی و جمعی از مدیران استانی به طور همزمان هفت کلینیک حقوق شهروندی در شهرهای قزوین، تاکستان، ضیاء آباد، بویین زهرا، البرز فعالیت خود را آغاز کرد.

محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در این مراسم گفت: تاکنون ۴۰۰ کلینیک مددکاری اجتماعی در کشور راه اندازی شده که حدود ۱۰ هزار نفر از انجمن مددکاران ایران، خدمات لازم در حوزه مددکاری اجتماعی را به مردم ارائه می‌دهند.

وی افزود: ترویج حقوق و آموزش اخلاق شهروندی از خانواده که بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین پایگاه اجتماعی است باید در مدرسه، دانشگاه، محلات هم مورد توجه قرار گیرد.

عباسی یادآورشد: ترویج و آموزش حقوق شهروندی تنها وظیفه یک دستگاه نیست و همه دستگاههای اجرای در حد توان و نیز مردم و خیرین و مسئؤلان و نهادها هم باید در این زمینه همکاری کنند.

وی اظهارداشت: از امروز فعالیت ۷ کلینیک حقوق شهروندی در استان قزوین هم آغاز می شود اما به نظر می رسد این استان ظرفیت راه اندازی ۵۰ کلینیک دیگر را دارد که باید در این زمینه نیز اقدام شود.

علیرضا وارثی مدیرکل بهزیستی هم در این مراسم اظهارداشت: در راستای کاهش پرونده های وارده به دستگاه قضایی در تفاهم نامه سه جانبه با شهرداری، بهزیستی و دادگستری کلینیک های مددکاری بهزیتسی در اختیار این طرح قرار می گیرد و با استقرار یک مددکار، یک روان شناس و یک مشاور حقوقی خدمات لازم به مراجعان داده می شود.

وی افزود: در این تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی، آموزشی با استفاده از ظرفیت و توانمندی های طرفین تفاهم و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری و کانون مراکز کلینیک های مددکاری اجتماعی صورت خواهد گرفت.

وارثی اظهارداشت: استفاده از ظرفیت های علمی، کارگاهی، کتابخانه ای، ارتباطات بین المللی، فضای فیزیکی و تحقیقاتی، برگزاری همایش، سمینار، دوره، جمع آوری نظریه های علمی و مشورتی، امور مطالعاتی، تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز، برای تقویت بنیان خانواده و حمایت حقوقی در این تفاهم نامه پیش بینی شده است.

وی گفت: همچنین انجام داوری، نظارت بر طرح های تحقیقاتی و همکاری در ترویج مفاهیم حقوق شهروندی و جلوگیری از اسیب های اجتماعی در این طرح انجام می شود.

وارثی اظهارداشت: با فعالیت این کلینیک ها امیدواریم بتوانیم از تشکیل پرونده های قضایی و کیفری بویژه در حوزه دعاوی خانوادگی جلوگیری کنیم.