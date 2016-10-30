به گزارش خبرنگار مهر، مظفر شاملی شنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل این هیئت اظهار کرد: در این زمینها امکان انجام مناسب تاکتیک ها و بازیهای هوازی برای بازیکنان تیمها وجود ندارد و بازیکنان وقتی وارد زمینهای بزرگ می شوند به طور عملی پس از ۳۰ دقیقه دچار خستگی شده و کار تاکتیکی شان ضعیف می شود و این معضلی است برای فوتبال آبادان که امید می رود مسئولان این معضل را رفع کنند تا بتوانیم در یکی دو سال آینده تیمهای بیشتر و فوتبالیست های بهتری را به استان عرضه کنیم و بتوانیم آنها را در تیمهای ملی ببینیم.

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم دو زمین چمن مصنوعی بزرگ را ایجاد کنیم می توانیم بسیاری از فوتبالیست ها را رشد دهیم، افزود: در زمان حاضر هیچ زمین چمن مصنوعی در ابعاد بزرگ در آبادان نداریم و این یک معضل است.

رئیس هیئت فوتبال آبادان با اشاره به اینکه هیئت فوتبال آبادان تنها هیئتی در ایران است که زمین چمن طبیعی ندارد، اضافه کرد: همیشه باید برای انجام تمرینات و مسابقات زمین را کرایه کنیم و چون ردیف مالی نداریم بایستی به شیوه های دیگری همچون خواهش و تمنا از این و آن بازیها را برگزار کنیم و وقفه هایی نیز که در مسابقاتمان رخ می دهد به همین خاطر است که ما خودمان صاحب زمین نیستیم.

شاملی تصریح کرد: به طور عملی یک سالی است که در زمین مدرسه فوتبال شهرداری واقع در ایستگاه ۴ هیچ فعالیت ورزشی انجام نمی شود و تنها گهگاهی پیشکسوتان در آنجا فوتبال بازی می کنند، اگر شهرداری آبادان این زمین را برای استفاده و انجام تمرینات و بازیهای تیمها و حتی فرزندان و کارکنان شهرداری در اختیار هیئت فوتبال قرار دهد، می توانیم فعالیتهای زیادی را در آن جا به انجام برسانیم، زمین بسیار خوبی است و از نظر جغرافیایی نیز در مکان خوبی واقع شده و حیف است که شهرداری اجازه دهد این زمین بلا استفاده بماند در حالی که می تواند به رشد ورزش فوتبال در آبادان بینجامد.

وی یادآور شد: در ماههای بهمن و اسفند که زمان استراحت و نگه داشت چمن است به طور عملی تمامی بازیها و تمرینات تعطیل می شود و بازیکنان در این فصل به دلیل دوری از انجام تمرینات و بازیها، بدنشان دچار افت می شود و شروع مجدد فعالیتهایشان نیز زمان بر خواهد بود و این معضلی در در فوتبال آبادان است، اگر زمین چمن مصنوعی بزرگ داشته باشیم و تعطیلی در پیش نباشد بدن فوتبالیستهایمان به طور مرتب آماده است ضمن آنکه از زمانهای مختلف می توان برای پرورش نیروهای بسیار خوب بهره برد و معضل کمبود زمین که در فصل های مختلف سال به وجود می آید را جبران کنیم و تیمهای خوب و بازیکنان بسیار آماده تری داشته باشیم.

از خبرنگاران دلگیرم

رئیس هیئت فوتبال آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از خبرنگاران به خاطر عدم پوشش هیئت فوتبال دلگیر بودم، اما به هر حال به شخصه کارم را انجام می دهم و امیدوارم مردم نیز راضی باشند، گفت: از سال ۱۳۹۰ که به عنوان رئیس هیئت فوتبال آبادان فعالیتم را آغاز کردم، حدود هشت ماهی بود که هیئت فوتبال رئیسی نداشت، فعالیت باشگاهها به طور کامل راکد بود، هیچ حرکت ورزشی فوتبالی انجام نمی شد، محل و امکانات خاصی نداشتیم و از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری چیزی در اختیار نداشتیم، اما به هر شکل کار را آغاز کردیم و برای آن از مهره های خوب و تحصیل کرده ای که در فوتبال تخصص داشتند در کمیته های مختلف اعم از آموزش مربیان، انضباطی، داوران، اجرائیات و حتی دبیر و نائب رئیس انتخاب کردیم، اعضای منتخب همه کارآمد هستند و مدت ۵ سالیست که به خوبی در حال تلاش و فعالیت اند.

شاملی ادامه داد: تا سال ۹۰ هیچ تیم فوتبالی در استان خوزستان نداشتیم اما در زمان حاضر۱۰ تیم آبادانی در رده های مختلف اعم از نوجوانان، جوانان، لیگ برتر و دسته یک در استان فعالیت دارند.

وی بیان کرد: باشگاههایمان نیز در رده های نونهالان، نوجوانان و جوانان در حال فعالیت هستند و با کمک جهان نژادیان به عنوان رئیس کمیته فوتسال آبادان بازیهای سالنی نیز به طور مرتب برگزار می شود، در ایران هیچ باشگاهی به جز باشگاه جهان نژدیان آبادان دارای فوتبال ساحلی نیست، ما در رده جوانان و بزرگسالان دو سال است که بازیهای ساحلی انجام می دهیم و تیمهای خوبی داریم.

رئیس هیئت فوتبال آبادان با ابراز گلایه از عدم حمایت ادارات و شرکتهای توانمند شهرستان از تیمها یادآور شد: به رغم وجود ادارات و شرکتهای توانمند فراوان در سطح شهرستان اما متاسفانه حمایت مالی خوبی از تیمها توسط آنان انجام نمی شود، اگر این حمایتها شکل می گرفت استعدادهای بسیار خوبی در سطح شهر داریم که می توان با تقویت و حمایت از آنان شاهد کسب عناوین و جایگاههای بهتری در عرصه ورزش و به خصوص فوتبال در عرصه های مختلف اعم از استانی و ملی باشیم.

وی از وجود نیروهای بالقوه به عنوان یکی از نقاط مثبت شهر آبادان نام برد و تصریح کرد: برای بالفعل درآوردن این استعدادها نیاز به فراهم سازی زیرساختها و انجام حمایتهای مالی، اداری و دولتی داریم که متاسفانه این موضوع در آبادان کمرنگ است وگرنه می توانیم به راحتی با اهواز به عنوان مرکز استان رقابت داشته باشیم، به جرات می گویم که در زمان حاضر نیز نسبت به سایر شهرهای خوزستان، در جایگاه دوم پس از اهواز قرار داریم.

شاملی عنوان کرد: در بخش فراهم سازی زیرساختها ادیبی رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان بسیار خوب کار کرده و ساختار خوبی را به لحاظ تجهیز و بهسازی سالن های ورزشی به وجود آورده ضمن آنکه با هماهنگی شهرداری و منطقه آزاد اروند زمین های چمن مصنوعی احداث شده، سالنهای مختلف ورزشی مهیا شده اند و چشم انداز خوبی را برای سالهای آینده پیش بینی می کنیم، امید می رود با اعمال کامل قوانین منطقه آزاد اروند در شهر شاهد رونق و بهبود کمی و کیفی سطح زندگی ها و کار شهروندان آبادانی باشیم.

رئیس هیئت فوتبال آبادان در پاسخ به اینکه آیا شرکت پالایش نفت آبادان زمین هایش را برای انجام تمرین و بازی سایر تیمهای باشگاهی در اختیار قرار می دهد، گفت: پالایشگاه زمین پیروز، استادیوم تختی و زمین ۱۷ شهریور را دارد که زمین ۱۷ شهریور را در اختیار برخی از تیمهای لیگ استانی همچون جم و پاکدلان قرار می دهد، اما بهر حال این زمین ها نیز خصوصی است، پالایشگاه و صنعت نفت خود دارای تیمهای زیادی در رده های مختلف به ویژه در رده پایه هستند که حتی گاها برای تمرینات تیمهایشان از دیگران زمین کرایه می کنند.

وی در ادامه افزود: استادیوم ۵ مهر نیز اگر چه حتی برای برگزاری بازیها کرایه داده می شود اما فاقد رختکن و سرویس بهداشتی است ضمن آنکه به دلیل بُعد مسافتی که از شهر دارد، جابه جایی بازیکنان در این مسیر مشکل است، اما به هر حال بازیهای دسته یک و جوانانمان را در آنجا برگزار می کنیم اما نوجوانان و نونهالانمان را در زمین شهرداری و زمین شاهین برگزار می کنیم، امید است با رفع معضل کمبود زمین چمن مناسب و استاندارد بسیاری از مشکلات ورزش فوتبال آبادان از بین رود.

رئیس هیئت فوتبال آبادان از برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه داوری و مربیگری به طور سالانه، انجام بازیهای سالنی، برگزاری مسابقات سالنی و ساحلی و برگزاری مسابقات ویژه بانوان از جمله اقدامات هیئت فوتبال در کمک به بهبود فوتبال آبادان نام برد.

شاملی اضافه کرد: در زمان حاضر ۲۳ داور آبادانی فعال داریم که دو نفر از آنها (محمدیان و وصال) در سطح ملی و در لیگ های دو و سه قضاوت می کنند و مابقی نیز در سطح استان و آبادان فعالیت دارند، بیش از۱۰۰ مربی نیز فعال هستند، در پنج سال گذشته بیش از هفت دوره کلاس مربیگری d، c، و d آسیا را برگزار کرده ایم و در این مدت مربیان خوبی را نیز پرورش دادیم که بیشتر آنها جذب تیمها شده اند و فعالند.

وی تصریح کرد: ۲۴ باشگاه فعال با احتساب صنعت نفت (در رده های مختلف) در آبادان داریم، اما به دلیل شرایط اقتصادی نه چندان خوب و نداشتن زمین اصولا در بازیها یک فصل شرکت می کنند و فصل دیگر حضور پیدا نمی کنند، بطور مثال در آئین قرعه کشی یک مسابقه تیمهای زیادی شرکت می کنند اما در ادامه به دلیل مسائل مالی و امکانات نامناسب تعدادشان برای حضور در مسابقه کم می شود.

صنایع متمکن حامی مالی نیستند

شاملی در پاسخ به اینکه چرا به رغم وجود صنایع، شرکتها و ادارات متمکن در سطح منطقه تیمها هنوز دارای حامی مالی نیستند، یادآور شد: فرماندار به عنوان رئیس شورای ورزش شهر که نشستهای مختلفی را برگزار می کند بایستی مسئولان و مدیران صنایع، شرکتها و ادارات مختلف شهری همچون پتروشیمی، ایرانول، پاسارگاد، بندر، گمرک، شهرداری و غیره که دارای توان مالی هستند را مکلف به حمایت از تیمها کند و در عوض آنها نیز از معافیت های ورزشی که به آنان تعلق می گیرد، بهره ببرند، اما متاسفانه به دلایل نامشخصی مدیران از تقبل این مسئله اجتناب می کنند.

رئیس هیئت فوتبال آبادان عنوان کرد: اعضای شورای ورزش آبادان بایستی اهتمام بیشتری در این رابطه کنند و نمایندگان نیز در کنار شورای ورزش در جهت فراهم سازی شرایط برای حمایت از تیمها و کمک به شکوفاتر شدن ورزش در آبادان بکوشند.

وی در خصوص کمک و حمایتهای سازمان منطقه آزاد اروند افزود: منطقه آزاد اروند نیز به عنوان رکن اصلی شهر بایستی در این عرصه بهتر و بیشتر ورود کند اما به نظر می رسد که هنوز به آن ماهیت اصلی خود به عنوان حاکمیت مطلق منطقه نرسیده است، امید می رود با اقداماتی که در شرف انجام است همچون استقرار گیت ها، انجام دیوارکشی و کسب شرایط لازم شاهد تحول در سطح شهر باشیم و با برنامه ریزی و انجام نظارتهای دقیق و مستمر به شکوفایی شهر کمک کنند، در آبادان موضوع نظارت کمرنگ است.

رئیس هیئت فوتبال آبادان بیان کرد: تیمهای فعلی همچون گذشته نیستند، اکثر آنها از لحاظ مالی ضعیف اند و نیاز است تا از طریق حامی مالی مسائلشان همچون ایاب و ذهاب و سایر ملزومات حل شود، مشکل مالی اکثر باشگاه داران مانع از ورود آنان به وادی مسابقات ورزشی شده لذا اگر یک ردیف مالی از سوی منطقه آزاد اروند برای باشگاهها در نظر گرفته شود کارهای بهتر و بیشتری را می توان انجام داد.

شاملی با بیان اینکه در زمان حاضر بیشترین آمار جذب بازیکن در میان ۴۴ هیئت ورزشی آبادان متعلق به هیئت فوتبال با بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ ورزشکار در رده های مختلف و در بخش بانوان و آقایون است، تصریح کرد: تنها آکادمی شهر متعلق به تیم صنعت نفت آنهم در رده های مختلف (شش تا بزرگسال) است و تیمهایی همچون سامان ساسان و هماگستر دارای مدرسه فوتبال هستند که به طور فصلی کار می کنند.

وی از برگزاری فوتبال به عنوان یکی از کارهای اساسی و هدف اصلی هیئت فوتبال عنوان کرد و یادآور شد: تا حد ممکن این کار را به انجام رسانده ایم اما در این میان معضلی وجود دارد، زمانی پیشرفت و محبوبیت فوتبال آبادان به دلیل برگزاری بازیهای محلات و آموزشگاهی اش بود اما اکنون دیگر این بازیها انجام نمی شود و ما نیز ورزشکار فوتبالی چندان زیادی همچون گذشته نداریم، در کوچه پس کوچه های شهر کودکان دیگر کمتر فوتبال بازی می کنند، رایزنی های فراوان ما با آموزش و پرورش در زمینه فعال سازی رشته های مختلف ورزشی از جمله فوتبال در سطح مدارس با تامین مربی مورد نیاز از سوی هیئت راه به جایی نبرد، مسئولان آموزش و پرورش در این زمینه حتی یک قدم هم برنداشتند و اصلا تمایلی ندارند و کمک نمی کنند.

رئیس هیئت فوتبال آبادان گفت: تا زمانی که موضوع بازیهای آموزشگاهی و محلات رونق پیدا نکند بازیکنان رشد پیدا نمی کنند، فوتبالیست با یک جلسه آن هم به مدت یک ساعت و نیم کارکرد، فوتبالیست نمی شود، نمایان و شکوفا نمی شود، فوتبالیست های قدیم اگر قوی بودند به خاطر این بود که در کوچه ها، محلات و آموزشگاههایشان بازی می کردند و بعد از ظهرها نیز در تیمهای حرفه ای و یا باز در محلات خود بازی می کردند و این گونه رشد می کردند اما متاسفانه الان ما وضعیت گذشته را نداریم.

شاملی اضافه کرد: اگر آموزش و پرورش در این مسیر اهتمام کند، یک ردیف مالی نیز برای بازیهای مختلف در مدارس پیش بینی کند، یکسری مربی شاخص در هر رشته را نیز به کار گیرد و مسابقات آموزشگاهی را برگزار کند به طور قطع شاهد رشد ورزش در رشته های مختلف از جمله فوتبال در سطح شهر خواهیم بود، البته این مربوط به سیاستهای کلی وزارت آموزش و پرورش است که نمایندگان بایستی به آن ورود کنند تا یک بازنگری مجدد صورت گیرد.

وی با اشاره به برگزاری چندین دوره المپیاد ورزشی در سطح مدارس تصریح کرد: المپیادهای ورزشی، المپیادهای واقعی به لحاظ کیفی نیستند، سطح مسابقات بسیار پائین است و این در حالی است که برای برگزاری این مسابقات بایستی در طول سال بازیهای مختلفی برگزار و تیمهای برتر تعیین شوند اما این المپیادها تنها سالی یک بار آن هم در مدت یک هفته در رشته های فراوان برگزار می شود.

رئیس هیئت فوتبال آبادان در خصوص فوتبال بانوان نیز تصریح کرد: در بخش فوتسال بانوان آبادانی کارهای خوبی انجام شده و در زمان حاضر نیز دو تیم در سطح ملی و استانی فعالیت دارند، در سطح فوتبال نیز حرکتهای خوبی آغاز شده اما زمین مناسبی برای بازی فوتبال ویژه بانوان وجود ندارد که در این باره در تلاشیم، بانوان علاقمند زیادی در بحث فوتبال داریم که امید می رود شرایط لازم برای شروع فعالیتهایشان فراهم شود.

وی یادآور شد: دو ماه پیش فدراسیون فوتبال بخشنامه ای را در مورد باشگاههایی که تیم لیگ برتری دارند ارائه کرد به این مضمون که اگر این باشگاهها دارای تیم بانوان نیز باشند، ۳ تا ۵ درصد از حق ثبت ورودی بازیکنانشان در فدراسیون کم می شود، این موضوع را با عیسی زاده مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان مطرح کردم که در صورت امکان شرایط تشکیل یک تیم فوتبال بانوان نیز مهیا شود، پیگیریم و امیدواریم که این اتفاق خوب رخ دهد.

جایگاه فعلی، جایگاه واقعی آبادان در فوتبال نیست

رئیس هیئت فوتبال آبادان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جایگاه فعلی، جایگاه واقعی آبادان در فوتبال نیست، متاسفانه ۸ سال جنگ ما را ۸۰ سال به عقب برد و این در حالی بود که درست در زمانی که ما جنگزده و آواره بودیم سایر شهرها در این مدت رشد یافتند و حتی بازیکنان آبادانی با بازی در تیمهای شهرستانی سبب رشد آنها شدند، اما خودمان وقتی به شهر بازگشتیم به طور عملی با هیچ زیر ساخت داشته، مهیا و قابل استفاده ای مواجه نبودیم و همه چیز در مدت هشت سال جنگ از بین رفته بود و الان نیز نسبت به قبل ضعیف تر هستیم، باید بپذیریم که جایگاه فعلی ما جایگاه واقعی ما نیست.

شاملی افزود: پیشتر زمینهای خاکی زیادی در آبادان داشتیم که الان آنها را نداریم، قبلا بچه های زیادی بودند که فوتبال بازی می کردند الان آن را نداریم، قبلا خانواده ها از لحاظ مالی در شرایط بهتری قرار داشتند اما الان چنین شرایطی را ندارند، قبلا خانواده ها اجازه بازی فرزندانشان در زمین های خاکی و حتی روی آسفالت را می دادند اما الان خانواده ها این را پذیرا نیستند، زمانی آبادان در تمامی رشته ها در ایران سرآمد بود اما الان به دلیل عدم برخورداری از شرایط گذشته چنین وضعیتی را به طور عمومی نداریم، آرامش، آسایش و توان مالی خانواده ها قبلا بهتر بود اما الان دیگر آن شرایط حاکم نیست ضمن آنکه تمایل نوجوانان و جوانان و حتی کودکان به انجام بازیهای دیجیتالی و رایانه ای بیشتر شده و به ورزشهای فیزیکی و عملی کمتر علاقه نشان می دهند.

رئیس هیئت فوتبال آبادان در خصوص موضوع توجه به بازیکن سازی اظهار کرد: دیدگاهها در این رابطه متفاوت است، برخی از مدیریتها نتیجه گرا هستند و برخی بازیکن سازی برایشان مهم است و برخی دیگر به هر دو اهمیت می دهند، ما نیز بازیکن سازی و در کنار آن کسب نتیجه خوب را مهم می دانیم، البته همه اینها دارای شاخص هستند که مثلا چقدر بایستی بازیکن سازی کرد و یا دنبال کسب نتیجه بود، اما بیشترین توجه بایستی بر روی بازیکن سازی باشد چون آینده مهم است و بایستی برای رده های مختلف بازیکن ورزیده و توانمند تربیت شده، داشته باشیم.

وی در پایان، با بیان اینکه خواست ما از خبرنگاران آن است که بازیهای تیمها را رصد کنند و فعالیتهای هیئت را ببینند و به گوش مردم برسانند، تصریح کرد: خواهان تعامل بیشتر و بهتر با جامعه رسانه ای شهر هستیم، با آغوش باز از این موضوع استقبال می کنیم، خبرنگاران به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان دارای جایگاه خاصی در جامعه هستند، قلمشان قداست دارد و مردم به این قلم باور دارند، خبری که به قلم خبرنگار نگارش شود به طور قطع پذیرش بیشتری در میان مردم دارد تا یک فرد دیگر و امیدواریم که خبرنگاران به سمت ما بیایند و اخبار را به گوش مردم برسانند و اگر هم نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارند با ما مطرح کنند تا ما بتوانیم با بازنگری در کارهایمان شرایط بهتری را برای رشد و شکوفایی فوتبال آبادان مهیا کنیم.