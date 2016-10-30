به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آوا»، «شاه‌حسین مرتضوی» معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در یک نشست خبری در کابل فهرستی از میزان خساراتی که طالبان بر یازده ولایت این کشور وارد کرده است را ارائه داد.

به گفته وی این یازده ولایت شامل «قندوز»، «فراه»، «ارزگان»، «هلمند»، «ننگرهار»، «فاریاب»، «سرپل»، «غزنی»، «بادغیس»، «پکتیا» و «بغلان» هستند.

مرتضوی در ادامه گفت: طالبان در ۲۰ سال گذشته نشان دادند که در جنگ آشکارا با مردم، تمدن و پیشرفت افغانستان به سر می‌برند.

وی افزود: در دو ماه اخیر طالبان و دیگر گروه های تروریستی نه تنها به کشتار بی رحمانه مردم روی آوردند بلکه خسارت سنگینی به تاسیسات دولتی و عمومی وارد کردند.

به گفته وی طالبان در دو ماه گذشته ۳۰۲ مدرسه را در یازده ولایت این کشور از بین برده اند که هر مدرسه ای که از بین می رود، هزاران تن از نعمت سواد محروم می شوند.

وی همچنین گفت که طالبان در این مدت، ۴۱ مرکز بهداشت، ۵۰ باب مسجد، ۵۳۰۵ منزل مسکونی و ۱۸۱۸ مغازه را تخریب کرده و یا به آنها آسیب جدی رسانده اند.

تخریب ۱۷۰ پل و ۱۲۳ کیلومتر خیابان در نقاط مختلف این کشور از دیگر خسارات طالبان و سایر گروه‌های تروریستی است که به گفته مرتضوی در دو ماه اخیر صورت گرفته است.