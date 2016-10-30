آزادسازی «تلال الفارسیه» در موصل/ناکامی یورش تکفیریها به «مکحول»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نیروهایش موفق به آزادسازی روستای «تلال الفارسیه» واقع در جنوب غرب شهر موصل شده اند.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این جنبش آمده است: نیروهای جنبش مقاومت اسلامی نجباء از مهارت خاصی «جنگ شهری» و «نبرد خیابانی» برخوردار هستند.

این جنبش همچنین اعلام کرده است: نیروهای نجباء از آمادگی کامل برای انجام موفقیت آمیز مأموریت آزادسازی مناطق جنوب غرب موصل برخوردار هستند؛ مأموریتی که از سوی حیدر العبادی به نیروهای مردمی واگذار شده است.

نجباء گفته است که نیروهای این جنبش از فروپاشی صفوف تروریست های تکفیری داعش در جنوب غرب موصل بهره برده و پس از آن بر «تلال الفارسیه» مسلط شدند.

این در حالی است که این جنبش از ناکامی یورش تکفیریها به منطقه «مکحول» خبر می دهد. طبق اعلام جنبش مقاومت اسلامی نجباء، تروریست ها پس از تلاش برای حمله به «مکحول» متحمل خسارت های فراوانی شدند.