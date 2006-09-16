423 هزار تن گندم از كشاورزان استان مركزي خريداري شد

نادر ابراهيمي در گفتگو با خبرنگار مهر در اراك افزود: اين ميزان خريد نسبت به سال گذشته 95 هزار تن افزايش روبرو است.

وي اين ميزان خريد را 50 درصد محصول كشاورزان خواند و گفت: از مشكلات استان در زمينه گندم نگهداري آن است وناچارا بخشي از آن به دليل نبود سيلو به خارج از استان حمل مي شود.

وي در ادامه تصريح كرد: ميزان توليدات كشاورزي امسال استان در بخش هاي زراعي ، باغي و دامي به مرز 5/2 ميليون تن رسيده است كه به تفكيك 5/1 ميليون تن محصولات زراعي،‌نيم ميليون تن محصولات باغي و مابقي توليدات دامي استان است.

ابراهيمي از افزايش توليد در بخش ماهيان پرورشي استان نسبت به برنامه چهارم توسعه خبر داد و گفت: ميزان توليد ماهيان پرورشي استان 5/12 درصد نسبت به برنامه چهارم بيشتر است.

وي با اشاره به اينكه استان مركزي در توليد ماهيان زينتي كشور داراي مقام است ، افزود: در پنج ماهه اول امسال بيش از سه ميليون و 800 هزر قطعه بچه ماهي در آب‌هاي استان رها شده است و پيش بيني مي شود در پايان سال بيش از يك هزار و 400 تن ماهي سردابي و گرمابي حاصل شود كه نسبت به سال گذشته 80 هزار تن افزايش خواهد داشت.

رئيس سازمان جهادكشاورزي استان در ادامه توضيح داد: استان مركزي يك استان مستعد كشاورزي است و توجه بيشتر به كشاورزي اين منطقه ميتواند زمينه هاي بالقوه كشاورزي را بالفعل كند.

وي تصريح كرد: استان مركزي در زمينه توليد گل ، گياهان زينتي، انار، پسته، ميوه هاي سردرختي، كلزا ، توليدات دامي ، فرآوردهاي دامي و ساير محصولات كشاورزي حرف براي گفتن دارد و هرساله بخشي از توليدات استان به استان‌هاي همجوار و خارج از كشور صادر مي شود.