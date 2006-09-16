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۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۵۶

رئيس سازمان جهادكشاورزي استان مركزي:

423 هزار تن گندم از كشاورزان استان مركزي خريداري شد

رئيس سازمان جهادكشاورزي استان مركزي گفت: 423 هزار تن گندم مازاد بر مصرف كشاورزان استان مركزي در سال زراعي جاري خريداري شد كه نسبت به سال گذشته افزايش نشان مي دهد.

نادر ابراهيمي در گفتگو با خبرنگار مهر در اراك افزود: اين ميزان خريد نسبت به سال گذشته 95 هزار تن افزايش روبرو است. 

وي اين ميزان خريد را 50 درصد محصول كشاورزان خواند و گفت: از مشكلات استان در زمينه گندم نگهداري آن است وناچارا بخشي از آن به دليل نبود سيلو به خارج از استان حمل مي شود.

 

وي در ادامه تصريح كرد: ميزان توليدات كشاورزي امسال استان در بخش هاي زراعي ، باغي و دامي به مرز 5/2 ميليون تن رسيده است كه به تفكيك 5/1 ميليون تن محصولات زراعي،‌نيم ميليون تن محصولات باغي و مابقي توليدات دامي استان است.

 

ابراهيمي از افزايش توليد در بخش ماهيان پرورشي استان نسبت به برنامه چهارم توسعه خبر داد و گفت: ميزان توليد ماهيان پرورشي استان 5/12 درصد نسبت به برنامه چهارم بيشتر است.

 

وي با اشاره به اينكه استان مركزي در توليد ماهيان زينتي كشور داراي مقام است ، افزود: در پنج ماهه اول امسال  بيش از سه ميليون و 800 هزر قطعه بچه ماهي در آب‌هاي استان رها شده است و پيش بيني مي شود در پايان سال  بيش از يك هزار و 400 تن ماهي سردابي و گرمابي حاصل شود كه نسبت به سال گذشته 80 هزار تن افزايش خواهد داشت.

 

رئيس سازمان جهادكشاورزي استان در ادامه توضيح داد: استان مركزي يك استان مستعد كشاورزي است و توجه بيشتر به كشاورزي اين منطقه ميتواند زمينه هاي بالقوه كشاورزي را بالفعل كند.

 

وي تصريح كرد: استان مركزي در زمينه توليد گل ، گياهان زينتي، انار، پسته، ميوه هاي سردرختي، كلزا ، توليدات دامي ، فرآوردهاي دامي و ساير محصولات كشاورزي حرف براي گفتن دارد و هرساله بخشي از توليدات استان به استان‌هاي همجوار و خارج از كشور صادر مي شود.

کد مطلب 380964

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