آشنایی با مهارت های امدادی برای جامعه ضروری است

سید فتح الله هاشم نژاد صبح امروز یکشنبه در حاشیه برگزاری دوره مهارتی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دوره به منظور به دست آوردن توانایی لازم برای مشاغلی که در عرصه صنعت کاربرد دارند دوره ms ـ hse که مرتبط با فعالیت های جوانان جمعیت است با انجام مذاکراتی بین سازمان فنی حرفه ای و هلال احمر برگزار شد.

وی افزود: بسیاری از افراد جامعه با نحوه کمک رسانی به افراد در مواقع اضطراری آشنا نیستند و همین مسئله باعث افزایش تلفات حوادث می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر اهواز با اشاره به نقش آموزش مهارت های امدادی در کاهش آسیب ها و ضروت آشنایی با آنها تصریح کرد: مهارت های امدادی باید به جامعه آموزش داده شود و آشنایی با آنها ضروری است.

هاشم نژاد بیان کرد: یکی از ابزارهایی که تلفات را در حوادث و سوانح کاهش می دهد آشنایی افراد با مهارت های امدادی است.

وی عنوان کرد: آغاز دوره سیستم ایمنی بهداشت و محیط زیست ms ـ hseکه اولین دوره از افسر ایمنی است با بیان مقدمه ـ تاریخچه، کاربرد و سیستم مدیریت hse، ارزیابی ریسک توصیف فرآیند ممیزی و تشریح است که از الزامات این دوره به شمار می روند.

رئیس جمعیت هلال احمر اهواز در پایان یادآور شد: با توجه به لزوم فعالیت های امدادی در حوادث و بحران ها، ایمنی تیم و ایمنی فردی در اولویت قرار دارد به طوری که حداقل یک فرد از هر تیم باید موظف به ایمنی شخصی و تیمی ضمن امداد رسانی باشد.