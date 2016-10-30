۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵

جانشین سپاه ناحیه نهاوند خبر داد:

حضور گردان‌های بیت‌المقدس نهاوند در راهپیمایی ۱۳ آبان

نهاوند- جانشین سپاه ناحیه نهاوند از حضور گردان‌های بیت‌المقدس نهاوند در راهپیمایی ۱۳ آبان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پور مهدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران نهاوند گفت: راهپیمایی روز ۱۳ آبان با حضور گردان‌های بیت‌المقدس بسیج و اقشار مختلف مردم و دانش‌آموزان و دانشجویان برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح از روبروی مسجد شهید حیدری به سمت میدان امام خمینی(ره) آغاز می‌شود، گفت: در این مراسم حجت‌الاسلام‌والمسلمین عباسعلی مغیثی امام‌جمعه نهاوند در راستای اعلام بیداری، بصیرت و انزجار در مقابل جنایات امریکا، اسرائیل، انگلیس و نوکر منطقه‌ای آن‌ها آل سعود، سخنرانی خواهد کرد.

جانشین سپاه ناحیه نهاوند بابیان اینکه ۱۳ آبان نماد استکبارستیزی نام‌گذاری شده است، افزود: باید در این روز که روز نمایش اتحاد مردم ایران است، انسجام خود را در مقابل استکبار جهانی نشان دهیم.

وی بابیان اینکه ۱۳ آبان افتخار نظام و روز وحدت امت اسلامی و آغاز حرکتی برای پیروزی انقلاب اسلامی بود، عنوان کرد: این روز یادآور سه حادثه بزرگ و تاریخی روز دانش‌آموز، تبعید حضرت امام (ره) و تسخیر لانه جاسوسی بود که همواره در حافظه تاریخی ایرانیان ماندگار است.

پور مهدی عنوان کرد: جلسه پشتیبانی و برنامه‌ریزی روز ملی مبارزه با استکبار روز چهارشنبه پنج آبان ماه در سپاه نهاوند و با حضور امام‌جمعه و مسئولان ادارات تشکیل شد که متأسفانه هیچ‌یک از بخشداران حضور نداشتند که علت این غیبت جای سئوال دارد.

