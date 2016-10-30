به گزارش خبرنگار مهر، حمید پور مهدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران نهاوند گفت: راهپیمایی روز ۱۳ آبان با حضور گردانهای بیتالمقدس بسیج و اقشار مختلف مردم و دانشآموزان و دانشجویان برگزار میشود.
وی بابیان اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح از روبروی مسجد شهید حیدری به سمت میدان امام خمینی(ره) آغاز میشود، گفت: در این مراسم حجتالاسلاموالمسلمین عباسعلی مغیثی امامجمعه نهاوند در راستای اعلام بیداری، بصیرت و انزجار در مقابل جنایات امریکا، اسرائیل، انگلیس و نوکر منطقهای آنها آل سعود، سخنرانی خواهد کرد.
جانشین سپاه ناحیه نهاوند بابیان اینکه ۱۳ آبان نماد استکبارستیزی نامگذاری شده است، افزود: باید در این روز که روز نمایش اتحاد مردم ایران است، انسجام خود را در مقابل استکبار جهانی نشان دهیم.
وی بابیان اینکه ۱۳ آبان افتخار نظام و روز وحدت امت اسلامی و آغاز حرکتی برای پیروزی انقلاب اسلامی بود، عنوان کرد: این روز یادآور سه حادثه بزرگ و تاریخی روز دانشآموز، تبعید حضرت امام (ره) و تسخیر لانه جاسوسی بود که همواره در حافظه تاریخی ایرانیان ماندگار است.
پور مهدی عنوان کرد: جلسه پشتیبانی و برنامهریزی روز ملی مبارزه با استکبار روز چهارشنبه پنج آبان ماه در سپاه نهاوند و با حضور امامجمعه و مسئولان ادارات تشکیل شد که متأسفانه هیچیک از بخشداران حضور نداشتند که علت این غیبت جای سئوال دارد.
نظر شما