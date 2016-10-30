۹ آبان ۱۳۹۵، ۹:۰۶

سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان:

طرح استعدادیابی علمی راهکارخوبی برای توسعه ورزش قهرمانی درکشوراست

زنجان- سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان گفت: طرح استعداد یابی علمی راهکار خوبی برای توسعه ورزش قهرمانی در کشوراست و باید مدیران استانی از این ظرفیت استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فضلی شامگاه شنبه در جلسه شورای پژوهش و فناوری اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان افزود:انتظار داریم در این شورا مدیران فعال باشند و در راستای کاهش نگرانی مقام معظم رهبری در خصوص نوع پژوهش ها و نوع پایان نامه تلاش کنند. 

وی اظهار کرد: باید کار کرد پژوهشگران به بحث ورزش از طریق مطالعه اجرا شود. 

سرپرست مرکز سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان گفت: برای گسترش تحقیق در مجموعه وزارت ورزش و جوانان، نظام نامه شورای پژوهش و فناوری در سال ۹۳ تدوین شد. 

فضلی تاکید کرد: نرخ بیکاری،طلاق و اعتیاد که نگرانی بسیار مهم در حوزه جوانان است باید مورد بررسی قرار گیرد و باید برای رفع این آسیبهای اجتماعی برنامه ریزی داشت و شاخصه های مهم وزارت ورزش و جوانان در حوزه پژوهش استان ها، دغدغه استانی بودن موضوع، لحاظ کردن شرایط اقلیمی و توجه به جمعیت جوان استان است.

وی افزود: باید در دانشگاهها پژوهشگران را پیدا کنیم و از ظرفیت آنها استفاده کنیم تا دربحث اعتیاد، نرخ بیکاری که جوانان را تهدید می  کند پژوهش  لازم را داشته باشیم. 

سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش راهبردی وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: هدایت پایان نامه های دانشجویی در راستای رفع نیاز و انتخاب موضوع طرح تحقیقی - پژوهشی باید بر اساس اولویت بوده و تکراری نباشد.

فضلی افزود: متاسفانه ساختار مخصوص پژوهش درسازمانهای تابعه در استان ها نداریم، اما شورای پژوهش و فناوری در همه استان ها محیط مناسبی برای فعالیت های علمی است که باید از این ظرفیت برای تحقیق استفاده شود. 

وی تصریح کرد: طرح استعداد یابی علمی راهکار خوبی برای توسعه ورزش قهرمانی در کشوراست و باید مدیران استانی از این ظرفیت استفاده کنند. 

سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان گفت: حمایت از رساله ها  و پایان نامه ها یکی از اولویت ها سازمان است و با اینکه با کمبود اعتبار مواجه هستیم ولی به تحقیق و پژوهش ورود جدی خواهیم داشت. 

فضلی ابراز کرد: کارهای پژوهشی در حوزه ورزش و جوانان، باید بر اساس نیازهای علمی اداره های کل ورزش و جوانان ریل گذاری و انجام شود و مدیریت لازم در دستور کار قرار گیرد. 

کد مطلب 3809649

