۹ آبان ۱۳۹۵، ۸:۲۸

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین:

۱۳۰۰ قلاده سگ در قزوین واکسینه شدند

قزوین- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین از واکسینه کردن بیش از ۱۳۰۰ قلاده سگ در قزوین علیه بیماری هاری خبر داد.

عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هاری یک بیماری عفونی حاد و کشنده ویروسی و مشترک بین انسان و دام است که به دوشکل تحریکی «هاری خشمگین» و ساکت «هاری فلجی» ظاهر می شود.

وی افزود: این بیماری مخصوص گوشتخوران اهلی و وحشی بوده، انسان و سایر حیوان های خونگرم پستاندار، بطور تصادفی و اغلب از طریق حیوان گزیدگی به آن مبتلا می شوند.

غیاث یزدی در خصوص اهمیت بیماری هاری گفت: میزان کشندگی ۱۰۰ درصد است، بطوری که پس از ظهور علایم بالینی چه در انسان و چه در حیوان، قابل درمان نبوده و بیمار محکوم به مرگ خواهد بود و تلفات دام و خسارت های اقتصادی ناشی از این بیماری که در دام ها ایجاد می شود  از موارد اهمیت بیماری هاری است که یکی از دلایل عمده آن عدم قلاده گذاری است.

وی بیان کرد: در راستای تامین سلامت شهروندان ودامداران، اداره دامپزشکی قزوین از فروردین سال ۹۵ تاکنون بیش از یک هزار و۳۰۰ قلاده سگ را علیه هاری واکسینه کرده و به عموم مردم توصیه کرد که در صورت هرگونه گزش توسط سگ، گربه یا هر حیوان گوشتخوار دیگر سریعا دامپزشکی و مرکز بهداشت را مطلع سازند.

غیاث یزدی به دامداران و کسانی که در منزل سگ و یا گربه نگهداری می کنند تاکید کرد: تا نسبت به واکسینه کردن حیوانات خود اقدام کنند.

