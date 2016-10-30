روح الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امیر مهدی‌زاده ستاره سرشناس کاراته استان قم و تیم ملی کشورمان شب گذشته در مسابقات جهانی کاراته در لینز اتریش موفق شد با اقتدار عنوان قهرمانی را کسب کند و این برای همه مردم قم خوشحال کننده است.

وی افزود: مهدی‌زاده در مسابقه نهایی توانست جفری برنس کاراته کای هلندی را با اقتدار و در یک مسابقه یک طرفه با نتیجه ۹ بر یک شکست دهد و این نتیجه نشان دهنده سطح فنی کاراته کای قمی تیم ملی و قهرمانی بی‌حرف و حدیث وی در این مسابقات است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان قم گفت: مهدی‌زاده با این مدال طلا، اولین کاراته کای ایرانی است که توانسته است به ۲ مدال طلای کومیته انفرادی دست پیدا کند و پیش از وی، هیچ کاراته کایی نتوانسته بود بیش از یک بار طلای جهان را کسب کند.

رمضانی بیان داشت: مهدی‌زاده ۴ سال پس از کسب طلای مسابقات جهانی فرانسه، این بار در اتریش به مدال طلا دست پیدا کرد و در سال ۲۰۱۴ در مسابقات جهانی آلمان نیز حق وی مدال طلا بود اما وی در عین شایستگی در آن سال مدال برنز را کسب کرد و حالا ۳ مدال جهانی متوالی در کارنامه دارد.

وی عنوان کرد: طلای جهانی کاراته مهدی‌زاده افتخار بزرگی برای قم است و این موفقیت حق وی بوده است و امیدواریم آمار موفقیت‌های ورزش استان قم در کسب مدال‌های جهانی و بین المللی افزایش پیدا کند و ورزشکاران جوان ما جا پای امیر مهدی‌زاده بگذارند و افتخار آفرین شوند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: امیدواریم امیر مهدی‌زاده بتواند در سال‌های آینده نیز برای ورزش کشورمان و استان قم صاحب افتخارات تازه شود و با توجه به اینکه کاراته در المپیک آینده حاضر است مهدی‌زاده می‌توان به مدال المپیک نیز برسد.