به گزارش خبرنگار مهر، بحران در تیم نساجی قائمشهر بسیار بالاتر از آن چیزی است که تصور می‌شود. مهدی پرهام مالک این باشگاه همچنان اصرار دارد که قصد تیمداری نداشته و منتظر است تا فرد یا گروهی آمادگی گرفتن این تیم را داشته باشد تا او با طیب خاطر نساجی را واگذار کند.

از سوی دیگر با گذشت ۱۱ هفته از رقابت های لیگ دسته اول، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم نساجی هنوز ریالی از قراردادهای خود را دریافت نکرده‌اند. از آن بدتر این که باشگاه نساجی حتی در مخارج و تامین هزینه‌های روزمره‌اش نیز مانده است.

با گذشت ۵ روز از اعتصاب بازیکنان تیم نساجی، شب گذشته محمود فکری، سرمربی این تیم نیز عطای ماندن در قائمشهر را به لقای آن بخشید و راهی تهران شد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر که از قائمشهر به مقصد تهران خارج شده گفت: مشکلات این تیم فراتر از چیزی است که تصور می‌شود. من خیلی تلاش کردم تا مقاومت کنم و شرایط را برای ادامه کار فراهم کنم. هرکاری که از دستم بر می‌آمد انجام دادم. اما متاسفانه روز گذشته و در محل تمرین اتفاقاتی افتاد که برای من قابل تحمل نبود. کار به جایی کشید که حتی عده‌ای آمدند و نسبت به من هتک حرمت کردند. من شخصیتم را از سر راه نیاوردم که بخواهم آن را به راحتی از دست بدهم. برای این اعتبار و آبرویی که دارم سال ها تلاش کردم و این آبرو را ذره ذره جمع کردم و نمی‌خواهم آن را یکجا حراج کنم.

فکری گفت: من خیلی تلاش کردم. حتی فراتر از حیطه وظایف و اختیاراتم و سعی کردم مشکلات این تیم را حل کنم. هرچه مقاومت کردم دیدم شرایط بدتر شد. افرادی هستند که در واقع آنها باید نساجی را رها کنند و بروند. اما آنها دو دستی به این تیم چسبیده‌اند. من هم که دیدم آنها این تیم را رها نمی‌کنند، گفتم من خودم تیم را رها کنم بلکه بدون من کار تیم درست شود. برای همین از قائمشهر به تهران بازگشتم.

وی گفت: متاسفانه در روزهایی که مالک باشگاه وضعیت مشخصی ندارد و آقای پرهام شرایطش بعنوان مالک نامعلوم است، مدیرعامل باشگاه باید پاسخگو باشد که ایشان متاسفانه در این شرایط پاسخگو نیستند. پاسخگو که نیستند هیچ، یکسری آمارهای اشتباه فنی هم می‌دهند که خیلی بر واقعیت منطبق نیست.

سرمربی نساجی در خاتمه اظهار داشت: من پشت پرده این اتفاقات را می‌دانم و کاملا متوجه هستم که این افراد از طرف چه کسی خط گرفته‌اند. اما به خاطر بار حقوقی که دارد اسم فردی را که به افراد معترض خط داد تا علیه من شعار دهند را نمی‌آورم.