گزارش روند اجرای برجام و سئوال از چیت چیان در دستور کار خانه ملت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۰۸ نماینده آغاز شد.

رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد: لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص در مورد نحوه‌برخورد با کارگران معدن روستای آق‌درّه تکاب را بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی نیز در دستور کار امروز قرار دارد.

نمایندگان مجلس امروز همچنین گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد: لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی‌زبانان (ایتا)بررسی خواهند کرد.

امروز همچنین قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد روند اجرای برجام (مبتنی بر تبصره ۱ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام)نیز امروز در دستور کار جلسه علنی قرار دارد.

وکلای ملت امروزهمچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی را بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح استفساریه رسیدگی به تشکیل هیأت حل اختلاف استان بر اساس‌ماده (۸۰) قانون تشکیلات، ‌ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قراردارد.