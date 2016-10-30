۱۱ تن فرآورده های خام دامی در بوئین زهرا معدوم شد

مهدی مهرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای کنترل سلامت فرآورده های خام دامی در شهرستان بوئین زهرا از واحدهای عرضه، رستورانها در سطح شهرستان بازدید به عمل آمد و ضمن برخورد با موارد تخلف فرآورده های خام دامی غیر قابل مصرف معدوم شد.

وی افزود: علی رغم بازدیدهای مستمر واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این اداره از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی، همچنان شاهد هستیم که عده ای سود جو اقدام به عرضه فرآورده های تاریخ گذشته و فاسد می کنند بطوریکه بازرسین این اداره در طول ۶ ماه نخست سال جاری، بیش از ۵هزار و۶۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی را از مراکز عرضه سطح شهر جمع آوری کرده و ۵هزار و۴۰۰ کیلو فرآورده خام دامی نیز در کشتارگاه ها ضبط شده است.

مهرزاده تصریح کرد: رویکرد واحد نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا، آموزشی بوده و سعی دارد با زمینه سازی فرهنگ صحیح تولید، عرضه و مصرف، گامی موثر در خصوص بهداشت فرآورده های خام دامی بردارد.

وی در پایان ضمن تاکید بر اقدامات قاطع این اداره در برخورد با افراد متخلف گفت: اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا نسبت به افرادی که تعمداً اقدام به تخلف بهداشتی و به خطر انداختن بهداشت و سلامت جامعه می کنند با قاطعیت برخورد کرده و برخود لازم می داند تا از حریم بهداشتی عموم جامعه صیانت کند.