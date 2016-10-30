به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبالباشگاه‌های کشور پنجشنبه گذشته در حالی آغاز شد که تیم های تهرانی دانشگاه آزاد، شیمیدر و نیروی زمینی همراه با شهرداری گرگان از برگزاری دیدارهای خود معاف شده بودند. همراهی برخی بازیکنان دو تیم دانشگاه آزاد و شیمیدر در مسابقات دانشجویان جهان دلیل غیبت این تیم ها و عدم برگزاری دیدارهای آنها برابر حریفان شان بود.

حالا دیدارهای هفته دوم رقابت های لیگ برتر در حالی فردا دوشنبه برگزار می شود که این چهار تیم نیز طبق برنامه مقابل حریفان خود به میدان می روند تا اینگونه از گرگانی ها و همه تهرانی های لیگ برتر بسکتبال رونمایی شود.

در این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، پتروشیمی و نفت تهران که سال گذشته فینالیست شدند و دیدارهای امسال را نیز با پیروزی آغاز کردند به ترتیب میزبان شهرداری کاشان و نیروی زمینی خواهند بود. دو تیمی که با انگیزه های متفاوت در زمین حریف به میدان می روند؛ یکی عرض اندام در اولین دیدار و دیگری کسب دومین پیروزی در لیگ امسال.

شهرداری گرگان هم در اولین حضور لیگ برتری امسال خود میزبان شهرداری اراک خواهد بود. اراکی ها این لیگ را با شکست برابر پتروشیمی آغاز کردند و حالا باید دید می توانند در گرگان صاحب اولین برد شوند یا بازیکنان تیم میزبان و تماشاگران شان این اجازه را به آنها نمی دهند.

دیگر میزبان این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر نیز نماینده شیراز است. این تیم که لیگ ۹۵ را با شکست آغاز کرد دیدار این هفته خود را مقابل دانشگاه آزاد برگزار می کند. در نهایت اینکه شیمیدر - شهرداری تبریز تنها دیداری است که در هفته دوم مسابقات به میزبانی تهران برگزار می شود. شیمیدر که سال گذشته در اولین حضور لیگ برتری خود به عنوان سوم دست یافت میزبان تیمی است که به دنبال جبران ناکامی هفته اول است.

برنامه دیدارهای هفته دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۰ آبان ماه

* پتروشیمی بندرامام - شهرداری کاشان

* پالایش نفت آبادان - نیروی زمینی

* شهرداری گرگان - شهرداری اراک

* لوله آ.اس شیراز - دانشگاه آزاد

* شیمیدُر تهران - شهرداری تبریز