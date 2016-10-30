به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران نهاوند، گفت: خوشبختانه باهمت و تلاش نیروی انتظامی و طی یک عملیات ویژه مجرم فراری و شرور سابقهدار روستای «از نهری» از توابع بخش زریندشت نهاوند دستگیر شد.
وی بابیان اینکه متأسفانه «ع. ز» از سال ۸۹ پس از درگیری با یکی از اهالی روستای «از نهری» موجب بروز مشکلات عدیدهای برای اهالی این روستا شده بود، تشریح کرد: «ع. ز» پس از درگیری با فردی از طایفهای در روستا و ضرب و شتم شدید او، توسط پلیس دستگیر شد.
فرماندار نهاوند بابیان اینکه این مجرم پس از مدتی با ضمانت از زندان آزاد شد، گفت: هر دو نفر این ماجرا پس از آزادی با وثیقه از محل متواری شدهاند و به منظور گرفتن رضایت برای خانواده مضروب ایجاد مزاحمت میکردند.
وی افزود: این مشکل هفتساله، موجب شلیکهای شبانه، سلب آرامش و آسایش اهالی روستا و ایجاد درگیریها و ناآرامیها و زخمی شدن چندین نفر در روستای «از نهری» شده بود.
حمیدوند ضمن قدردانی و تشکر از زحمات و تلاشهای شبانهروزی نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت و آسایش مردم افزود: دستگیری مخلان نظم و امنیت فقط با همکاری مردم و شهروندان میسر خواهد بود که نیروی انتظامی بهعنوان حافظ جان و اموال مردم از تمام مردم شهرستان در این زمینه تقاضای همکاری دارد.
وی گفت: ما بااقتدار در برابر کسانی که قصد ایجاد ناامنی و قانونگریزی دارند میایستیم و با افرادی که بخواهند ایجاد شرارت، ناامنی و قانونشکنی کنند، برخورد خواهیم کرد.
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