۹ آبان ۱۳۹۵، ۹:۱۲

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان تاکید کرد:

لزوم استفاده ازظرفیت دانشگاهیان برای انجام پژوهش

زنجان- مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: ما به دنبال این هستیم که پژوهش در بحث ورزش را با همکاری دانشگاها تقویت کنیم و برای تحقق این امر مهم از تمام ظرفیتها استفاده خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،سید ارسلان حسینی شامگاه شنبه در جلسه شورای پژوهش و فناوری اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان، افزود: در سالجاری خانه تکانی خوبی  در بحث پژوهش انجام دادیم ولی تغییر و تحول در اعضای شورا  انجام شده است تا فعالیت ها کیفی تر شود. 

وی اظهار کرد: اساتید علمی در جلسات شورای پژوهش هستند و ۱۲ نفر عضو  شورای  پژوهش ورزش استان می باشند و امسال شورای پژوهش و فناوری استان زنجان از میان ۷۵ طرح پیشنهادی هفت طرح  توسط اساتید مجرب تصویب شد و در مرحله اجرا قرار داده  شده است. 

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: کارهای خوبی در سالجاری انجام شده و توفقیات خوبی حاصل شده ولی این تلاشها کافی نیست و فعالیت ها باید بامدیریت وبرنامه ریزی دنبال شود. 

حسینی از عقد تفاهم نامه همکاری با ۲ دانشگاه استان زنجان خبر داد وگفت: در حال عقد تفاهم نامه با سه دانشگاه بزرگ دیگر در استان زنجان هستیم و همکاری خود را با دانشگاهها تقویت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد:ما به دنبال این هستیم که پژوهش در بحث ورزش را با همکاری دانشگاها تقویت کنیم و برای تحقق این امر مهم از تمام ظرفیتها استفاده خواهیم کرد. 

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: باید بر طبق نیاز سازمان تحقیق و پژوهش انجام شود و باید برای این کار دانشگاهیان ورود کنند. 

حسینی افزود: تدوین منطقی پژوهش های حوزه ورزش و جوانان راهکار عملیاتی کردن تحقیق است و پژوهش ها بیشتر ساختاری و توصیفی است وطی سال گذشته چهار طرح تحقیقی تصویب و اجرا شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان افزود: توجه به امر تحقیق و پژوهش باعث توسعه ورزش استان زنجان می شود. 

