به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فریدون عزیزی از برگزاری یازدهمین کنگره بینالمللی انجمن غدد درون ریز و متابولیسم ایران خبر داد و گفت: این کنگره از تاریخ ۱۲ تا ۱۴ آبان در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار میشود.
وی در ادامه توجه به بیماریهای تیروئید در دوران بارداری را یکی از موضوعات مهم دانست و گفت: یکی از مسائل مهم که به خصوص در دو دهه اخیر مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است «سلامت تیروئید» در خانمهای باردار است. در زمان بارداری تغییرات عمدهای در زنان باردار ایجاد میشود که این مساله باعث افزایش عملکرد غده تیروئید میشود به همین دلیل نیاز مادران در این دوران به ید افزایش مییابد.
رئیس انجمن غدد درون ریز و متابولیسم ایران ادامه داد: اگر زنان به میزان قبل از دوران بارداری ید مصرف کنند دچار کمبود ید خواهند شد، به همین دلیل نیاز است تا در این دوران تحت نظر پزشک از مکملهای ید استفاده کنند تا نیاز آنها به ید برطرف شود.
وی افزود: توصیه میشود که زنان از سه ماه قبل از اقدام به بارداری و نیز در سه ماهه اول بارداری ترکیبات اسید فولیک و ید را مصرف کنند. در حال حاضر این ترکیبات در ایران نیز تولید میشود.
وی با تاکید بر اینکه نیاز زنان باردار در سه ماهه اول بارداری به یدافزایش مییابد، گفت: در حال حاضر قرصهای ویتامینی که برای استفاده زنان باردار در سه ماهه دوم و سوم تجویز میشود دارای مقداری ید است که این افراد میتوانند از این قرصها استفاده کنند.
عزیزی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: زنانی که سابقه سقط و مشکلات حاملگی داشته اند، آنها که سابقه بیماریهای خود ایمنی و دیابت نوع یک دارند و نیز آنهایی که سابقه ابتلا به بیماریهای تیروئید دارند یا زمینه ابتلا به این بیماری در خانوادههایشان وجوددارد باید قبل از اقدام به بارداری تحت نظر پزشک قرار بگیرند و سپس اقدام به بارداری کنند زیرا معاینه تیروئید و انجام اندازه گیری هورمونهای آزمایش تیروئید قبل از بارداری الزامی است و باید درمان شوند.
رئیس انجمن غدد درون ریز و متابولیسم ایران در پاسخ به این سوال که آیا زنان باردار میتوانند ید مورد نیاز خود را از مواد غذایی تامین کنند، گفت: اگر افراد بخواهند ید را تنها از طریق مواد غذایی تامین کنند روزانه باید حدود ۵۰۰گرم مواد غذایی دریایی مصرف کنند که این مقدار امکان پذیر نیست. به همین دلیل مکملهایی به آنها تحت نظر پزشک توصیه میشود که افراد میتوانند با مصرف یک عدد از آن در روز این میزان نیاز را تامین کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری یازدهمین کنگره بینالمللی انجمن غدد درون ریز و متابولیسم گفت: در این کنگره به مسائل عمده تیروئید، دیابت، اختلال چربی خون، بیماریهای هیپوفیز، فوق کلیه، غدد تولید مثل، پاراتیروئید، نازایی، چاقی و ... پرداخته خواهد شد.
این فوق تخصص غدد درونریز و متابولیسم افزود: همزمان با برگزاری کنگره در دو سالن مجزا به مسائل علوم پایه و آشنایی پرستاران نسبت به مسائل غدد درونریز پرداخته خواهد شد.
به گفته عزیزی متخصصان رشتههای مختلف از قبیل متخصصین بیماریهای داخلی زنان، علوم آزمایشگاهی، ارتوپد و جراحان و نیز پزشکان عمومی، پرستاران، متخصصین تغذیه و مامایی داخلی نیز میتوانند از این کنگره بهره مند شوند.
رئیس انجمن غدد درون ریز و متابولیسم ایران با بیان اینکه در مجموع ۴۲۰ مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده است، گفت: ۳۷۰ مقاله در حوزه غدد درونریز و متابولیسم و ۵۰ مقاله در حوزه پرستاری غدد بوده است که در مجموع ۶۰ مقاله منتخب به عنوان سخنرانی و مابقی در قالب پوستر ارائه خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع در این کنگره ۹ سخنرانی جامع و ۱۰ سمپوزیوم در جهت ارائه پیشرفتها و تازههای علم غدد درونریز برگزار خواهد شد.
