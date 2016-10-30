تکذیب دیدار انتخاباتی باهنر با روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو درج خبری در برخی رسانه ها مبنی بر دیدار محمدرضا باهنر نائب رئیس سابق مجلس و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با حسن روحانی رئیس جمهور و طرح مباحث انتخاباتی در آن، روابط عمومی جامعه مهندسین اصل این دیدار را تکذیب کرد.

متن این تکذیبیه بدین شرح است:

«بسمه تعالی

پیرو درج خبر مجهول المصدری با عنوان ملاقات جناب آقای مهندس باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری واقوال و حواشی کذب آن، به آگاهی می رساند؛ جناب آقای مهندس باهنر در چند ماه اخیر دیداری با جناب آقای دکتر روحانی نداشته اند و لذا حواشی مطرح شده، پیرامون آن نیز نادرست می باشد.

بدیهی است مشی نیروهای انقلاب حرکت بر مدار مصالح ملی و حمایت از خدمات دولت ها و نقد منصفانه و دلسوزانه می باشد.

و نیز درج چنین شایعاتی که به نظر می رسد با هداف ایجاد اختلاف میان نیروهای انقلاب و دامن زدن به اخبار کذب می باشد زیبنده فضای رسانه ای کشور نخواهد بود.

والعاقبه للمتقین

روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین»