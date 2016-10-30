۹ آبان ۱۳۹۵، ۸:۴۹

از سوی جامعه مهندسین صورت گرفت؛

تکذیب دیدار انتخاباتی باهنر با روحانی

دیدار انتخاباتی دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با رئیس جمهور تکذیب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو درج خبری در برخی رسانه ها مبنی بر دیدار محمدرضا باهنر نائب رئیس سابق مجلس و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با حسن روحانی رئیس جمهور و طرح مباحث انتخاباتی در آن، روابط عمومی جامعه مهندسین اصل این دیدار را تکذیب کرد.

متن این تکذیبیه بدین شرح است:

«بسمه تعالی

پیرو درج خبر مجهول المصدری با عنوان ملاقات جناب آقای مهندس باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری واقوال و حواشی کذب آن، به آگاهی می رساند؛ جناب آقای مهندس باهنر در چند ماه اخیر دیداری با جناب آقای دکتر روحانی نداشته اند و لذا حواشی مطرح شده، پیرامون آن نیز نادرست می باشد.

بدیهی است مشی نیروهای انقلاب حرکت بر مدار مصالح ملی و حمایت از خدمات دولت ها و نقد منصفانه و دلسوزانه می باشد.

و نیز درج چنین شایعاتی که به نظر می رسد با هداف ایجاد اختلاف میان نیروهای  انقلاب و دامن زدن به اخبار کذب می باشد زیبنده فضای رسانه ای کشور نخواهد بود.

والعاقبه للمتقین
روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین»

