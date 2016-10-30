آلمان به لیتوانی در مرز روسیه تانک روانه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، برلین با ارسال دو تانک به مرز روسیه در لیتوانی بخشی از برنامه های ناتو در جهت تقویت کشورهای بالکان را تحقق بخشید.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اعلام کرده که آلمان مسئول حمایت از لیتوانی در برابر روسیه است و این امر به تائید وزارت دفاع آلمان نیز رسیده است.

وزارت دفاع آلمان در راستای این امر روز چهارشنبه اعلام کرده بود که علاوه بر ارسال تانک حدود ۶۵۰ نیروی نظامی را روانه لیتوانی خواهد کرد.

این نهاد آلمانی اعلام کرد که تمام نیروهای اعزامی آموزش دیده و حرفه ای هستند.