اسماعیل آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: حوزه هنری استان البرز برای ارج نهادن به فعالیتهای مسئولانه خبرنگاران و اهالی رسانه تسهیلات فرهنگی ویژهای را در نظر گرفته است.
آجرلو در ادامه با تأکید بر اینکه سینما هجرت کرج تا پایان سال جاری برای خبرنگاران البرزی نیمبها است، گفت: اهالی رسانه استان البرز میتوانند از تخفیف ویژه کتاب و نوشتافزار ایرانی- اسلامی در کافه کتاب سما حوزه هنری بهرهمند شوند.
به گفته رئیس حوزه هنری استان البرز، شرکت در برخی تورهای هنری حوزه هنری استان برای خبرنگاران البرزی با تخفیف ویژه لحاظ میشود و برخی از تورها نیز بهصورت رایگان برگزار خواهد شد.
آجرلو گفت: خبرنگاران میتوانند با ارائه کارت خبرنگاری خود از این تسهیلات استفاده کنند.
نظر شما