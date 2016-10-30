۹ آبان ۱۳۹۵، ۸:۵۵

رئیس حوزه هنری استان البرز خبر داد:

بلیت نیم‌بهای سینما هجرت برای خبرنگاران/استفاده از تورهای رایگان

کرج - رئیس حوزه هنری استان البرز با اشاره به نیم‌بها بودن بلیت سینما هجرت برای خبرنگاران استان تا پایان سال جاری، گفت: اهالی رسانه می‌توانند از تورهای حوزه نیز استفاده کنند.

اسماعیل آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: حوزه هنری استان البرز برای ارج نهادن به فعالیت‌های مسئولانه خبرنگاران و اهالی رسانه تسهیلات فرهنگی ویژه‌ای را در نظر گرفته است.

آجرلو در ادامه با تأکید بر اینکه سینما هجرت کرج تا پایان سال جاری برای خبرنگاران البرزی نیم‌بها است، گفت: اهالی رسانه استان البرز می‌توانند از تخفیف ویژه کتاب و نوشت‌افزار ایرانی- اسلامی در کافه کتاب سما حوزه هنری بهره‌مند شوند.

به گفته رئیس حوزه هنری استان البرز، شرکت در برخی تورهای هنری حوزه هنری استان برای خبرنگاران البرزی با تخفیف ویژه لحاظ می‌شود و برخی از تورها نیز به‌صورت رایگان برگزار خواهد شد.

آجرلو گفت: خبرنگاران می‌توانند با ارائه کارت خبرنگاری خود از این تسهیلات استفاده کنند.

