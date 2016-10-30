کمک یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریالی به نیازمندان ایوان

حمید ایراندوست در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از فعالیت مرکز نیکوکاری شهر ایوان بیان کرد: در هفت ماهه نخست امسال بیش از یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال توسط مردم خیرو نیکوکار شهرستان ایوان جهت توزیع بین نیازمندان تحویل مرکز نیکوکاری امام علی(ع) این شهرستان شده است.

وی اظهار کرد: از این میزان کمکهای اهداء شده به مرکز نیکوکاری این شهرستان مبلغ ۱۰۰میلیون ریال بصورت کمک نقدی و مبلغ یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال نیز کمکهای غیر نقدی بوده است.

مدیر امداد شهرستان ایوان تصریح کرد: کمکهای اهدا شده به مرکز نیکوکاری امام علی(ع) در قالب اجرای طرحهایی چون طرح رضوان، اطعام، کمکهای خاص، جشن عاطفه ها، طرح کوثر(کمک به جهیزیه نیازمندان)، کمک به درمان نیازمندان، نذر و قربانی و طرح احسان حسینی بوده است.

ایراندوست افزود: مرکز نیکوکاری امام علی(ع) وابسته به این مدیریت توانسته در دهه اول ماه محرم با سوق دادن نذورات خیرین و عزاداران به سمت نیازمندان بالغ بر ۸۰۰۰ پرس غذای گرم به ارزش ۴۶۰میلیون ریال جذب و بین نیازمندان توزیع نماید.

مدیر کمیته امداد شهرستان ایوان در ادامه تصریح کرد: این مرکز نیکوکاری در این مدت هفت ماهه توانسته است خدمات دیگری از طریق شناسائی نیکوکاران، امدادیاران و حامیان ایتام با شعار از مردم برای مردم در سطح این شهرستان ارائه کند.

وی در ادامه یکی از اهداف مهم امداد در راه اندازی مراکز نیکوکاری را اعتماد سازی بین مردم و این نهاد عنوان کرد و افزود: این مراکز در زمینه دریافت و توزیع کمکهای مردمی از اختیارات کامل برخوردار هستند.

ایراندوست افزود: مراکز نیکوکاری با اشرافی که در مناطق و محلات هر شهر یا منطقه دارند ارتباط نزدیکی با مردم نیکوکار و نیز قشر نیازمند برقرار کرده و دو وظیفه مهم شناسایی افراد نیکوکار و نیز شناسایی خانواده های نیازمند را بر عهده دارند.