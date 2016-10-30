بیژن مقانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی تکواندو و حواشی اخیر این رشته، گفت: گویا برخی افراد ناراحت هستند که بنده در مسئولیت خود ابقا شده ام و یکبار دیگر در حال حاشیه سازی هستند. تازه متوجه شده ام در مدت ۱۶ سال مربیگری در تیم های ملی به لحاظ فنی مشکل دارم!

وی افزود: در ۲ سال و نیم گذشته افتخارات بزرگی در تکواندو آسیا و جهان برای ایران اسلامی به دست آمده که به زعم آقایان به راحتی کسب شده و دور از دسترس نبوده است. چنین حاشیه هایی در المپیک هم به تیم ملی لطمه زد و معلوم نیست آقایان از چه چیزی ناراحتند.

مقانلو ادامه داد: همین جریان زیر پوستی و حاشیه های پنهان باعث شد تیم ملی در المپیک ریو انسجام خود را از دست داده و سرانجام آن چیزی شد که همه دیدند. باز هم تاکید می کنم که نمی دانم آقایان دنبال چه چیزی هستند.

سرمربی تیم ملی در خصوص غیبت ملی پوشان در اردوهای تیم ملی گفت: این موضوع هم یکی از مسائلی است که طی هفته گذشته باعث حاشیه سازی شده است. کدام غیبت؟ تمرینات با حضور نفرات دعوت شده در حال پیگیری است و مشکلی از این بابت نداریم. مردانی و عاشورزاده که با اجازه کادر فنی مرخصی بودند به تمرینات بازگشته اند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر غیبت خدابخشی و شایعه اختلاف این تکواندو با سرمربی تیم ملی هم گفت: من به عنوان سرمربی تیم ملی وظیفه داشتم تکواندوکاران را به اردوی تیم ملی دعوت کنم. متاسفانه تلفن خدابخشی خاموش است و اطلاعی از او نداریم. من چه اختلافی می توانم با او داشته باشم؟ مربی و تکواندوکار وظایف خاص خود را دارند که باید بر اساس آن هم حرکت کنند.

مقانلو در مورد حضور پدر خدابخشی در فدراسیون، گفت: پدر خدابخشی جلسه ای با رئیس فدراسیون داشت ولی در جریان مباحث مطرح شده در این جلسه نیستم. ولی تاکید می کنم که هیچ اختلافی با این تکواندوکار ندارم و هر آنچه صلاح تیم ملی باشد انجام می دهم.

سرمربی تیم ملی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص تداوم غیبت سنگین وزن‌ها گفت: شیری، عمیدی، عرفانیان و بیات به دلیل مشکلات تحصیلی با هماهنگی فدراسیون در اردو حاضر نشدند. ضمن اینکه هدف ما از دعوت از این نفرات بهبود شرایط سنگین وزن در تیم ملی از یک سو و مهیا شدن حریف تمرینی برای مردانی از سوی دیگر بود.

وی در مورد اینکه با این شرایط تیم ملی در جام جهانی لطمه خواهد خورد، گفت: طبق قانون جدید مسابقات جام جهانی می بایست تیمی که برای هر بازی وارد میدان مسابقه می شود در مجموع ۳۷۲ کیلوگرم باشد. به همین دلیل نمی توانیم فقط از سنگین وزن‌ها استفاده کنیم و طی چند روز آینده شاید برخی نفرات جدید به اردو دعوت شوند.

مقانلو در پایان به حضور مهدی بی باک هم اشاره کرد و افزود: با مهدی صحبت هایی داشته ایم و ایشان عنوان داشت به لحاظ روحی، روانی شرایط مناسبی نداشته و نیاز به مدتی استراحت دارد. به همین دلیل ما روی دیگر گزینه های خود در حال بررسی هستیم.