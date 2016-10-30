ملاک گرانفروشی دارو فاکتور است/ مردم تخلفات را گزارش دهند

دکتر حسین نیک نهاد در خصوص برخی اختلافات قیمت درج شده دارو بر روی جعبه و مبلغی دریافتی آن که منجر به مشکلاتی بین مردم و داروخانه ها شده به خبرنگار مهر گفت: تمامی داروها توسط کمیته قیمت گذاری وزارتخانه قیمت گذاری می شوند، در گذشته همه کارخانه ها داروی تولیدی خود را بصورت جنریک انجام می دادند و به همین دلیل قیمتها ثابت و یکسان بود ولی چند سالی هست که به کارخانه ها اجازه برند سازی و تجاری سازی داده شده تا نام برند خود را روی داروها نصب کنند که اینها قیمتشان متفاوت است.

وی گفت: در دنیا مرسوم نیست روی دارو قیمت بگذارند چون قیمت دارو نوسان زیادی دارد و کمیته قیمت گذاری وزارتخانه با توجه به تغییر قیمت مواد اولیه قیمتها را تغییر می دهد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: متاسفانه بعضی کارخانه های تولید دارو جعبه داروی مورد نیاز چند سالشان را که قیمت روز دارو روی آن چاپ شده را پیشاپیش تولید و انبار کرده اند به مرور زمان قیمتها تغییر می کند و دارو با قیمت تغییر کرده در همان جعبه ها که قیمت قبل روی آن درج شده روانه بازار می شوند.

دکتر نیک نهاد ادامه داد: ملاک تخلف و گرانفروشی دارو قیمت درج شده درفاکتور است و تخلف احتمالی با فاکتور ارائه شده توسط شرکت پخش دارو به داروخانه بررسی می شود.

وی گفت: مردم بدانند که وظیفه داروخانه ها درج قیمت روی برگه بیمه و یا نسخه و مهر آن است و مردم میتوانند شکایات خود را حضوری به بازرسان قسمت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ارائه دهند تا رسیدگی شود.

این مسئول در ادامه سخنان خود بیان کرد: قیمت دارو در ایران یک شانزدهم دنیاست و متاسفانه این ارزانی باعث میشود دارو باکیفیت تولید نشود.

وی ادامه داد: عمده کار بازرسان ما فنی و مربوط به تاریخ گذشتگی داروها و توزیع داروهای ممنوعه است و بیشتر تخلفات در این زمینه مربوط به ارائه داروهای غیر مجاز بوده که منجر به تعطیلی و پلمب داروخانه خاطی شده است.

نکی نهاد گفت: دکتر داروساز باید دارو را شخصأ به بیمار دهد و با بیمار درمورد طریقه مصرف دارو صحبت کند، دارو اگر درست مصرف نشود می تواند بی اثر و یا عارضه ایجاد کند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش دیگری ازسخنان خود درمورد شایعات عوارض واکسن آنفلوانزا در فضای مجازی نیز بیان کرد: تمامی داروهایی که در کشور وجود دارد و از داروخانه تهیه می شود از مبادی رسمی وارد و توسط وزارت بهداشت کنترل می شود و هیچ مشکلی ندارند.

نیک نهاد اضافه کرد: بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوانزا برای افراد مستعد بیماری مهر و آبان ماه است.

وی گفت: ویروس آنفلوانزا هر سال تغییر ساختاری می دهد و واکسن تولید دو سال گذشته برای زمان حال مناسب نیست و مردم بدانند واکسن باید به روز باشد ضمن اینکه برای بیماری آنفلوانزا هر سال واکسن تولید می شود و در اختیار متقاضی قرار می گیرد.