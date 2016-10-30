  1. استانها
  2. فارس
۹ آبان ۱۳۹۵، ۹:۰۰

در گفتگو با مهر مطرح شد:

ملاک گرانفروشی دارو فاکتور است/ مردم تخلفات را گزارش دهند

شیراز- معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: ملاک تخلف و گرانفروشی دارو قیمت درج شده در فاکتور است، مردم چنانچه تخلفی مشاهده کردند مراتب را به علوم پزشکی شیراز اعلام کنند.

دکتر حسین نیک نهاد در خصوص برخی اختلافات قیمت درج شده دارو بر روی جعبه و مبلغی دریافتی آن که منجر به مشکلاتی بین مردم و داروخانه ها شده به خبرنگار مهر گفت: تمامی داروها توسط کمیته قیمت گذاری وزارتخانه قیمت گذاری می شوند، در گذشته همه کارخانه ها داروی تولیدی خود را بصورت جنریک انجام می دادند و به همین دلیل قیمتها ثابت و یکسان بود ولی چند سالی هست که به کارخانه ها اجازه برند سازی و تجاری سازی داده شده تا نام برند خود را روی داروها نصب کنند که اینها قیمتشان متفاوت است.

وی گفت: در دنیا مرسوم نیست روی دارو قیمت بگذارند چون قیمت دارو نوسان زیادی دارد و کمیته قیمت گذاری وزارتخانه با توجه به تغییر قیمت مواد اولیه قیمتها را تغییر می دهد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز  بیان کرد: متاسفانه بعضی کارخانه های تولید دارو جعبه داروی مورد نیاز چند سالشان را که قیمت روز دارو روی آن چاپ شده را پیشاپیش تولید و انبار کرده اند به مرور زمان قیمتها تغییر می کند و دارو با قیمت تغییر کرده در همان جعبه ها که قیمت قبل روی آن درج شده روانه بازار می شوند.

دکتر نیک نهاد ادامه داد: ملاک تخلف و گرانفروشی دارو قیمت درج شده درفاکتور است و تخلف احتمالی با فاکتور ارائه شده توسط شرکت پخش دارو به داروخانه  بررسی می شود.

وی گفت: مردم بدانند که وظیفه داروخانه ها درج قیمت روی برگه بیمه و یا نسخه و مهر آن است  و مردم میتوانند شکایات خود را حضوری به بازرسان قسمت غذا و دارو دانشگاه  علوم پزشکی ارائه دهند تا رسیدگی شود.

این مسئول در ادامه سخنان خود بیان کرد: قیمت دارو در ایران یک شانزدهم دنیاست و متاسفانه این ارزانی باعث میشود دارو باکیفیت تولید نشود.

وی ادامه داد: عمده کار بازرسان ما فنی و مربوط به تاریخ گذشتگی داروها و توزیع داروهای ممنوعه است و بیشتر تخلفات در این زمینه مربوط به ارائه داروهای غیر مجاز بوده که منجر به تعطیلی و پلمب داروخانه خاطی شده است.

نکی نهاد گفت: دکتر داروساز باید دارو را شخصأ به بیمار دهد و با بیمار درمورد طریقه مصرف دارو صحبت کند، دارو اگر درست مصرف نشود می تواند بی اثر و یا عارضه ایجاد کند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  در بخش دیگری ازسخنان خود درمورد شایعات عوارض واکسن آنفلوانزا در فضای مجازی  نیز بیان کرد: تمامی داروهایی که در کشور وجود دارد و از داروخانه تهیه می شود از مبادی رسمی وارد و توسط وزارت بهداشت  کنترل می شود و هیچ مشکلی ندارند.

نیک نهاد اضافه کرد: بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوانزا برای افراد مستعد بیماری مهر و آبان ماه است.

وی گفت: ویروس آنفلوانزا هر سال تغییر ساختاری می دهد و واکسن تولید دو سال گذشته برای زمان حال مناسب نیست و مردم بدانند واکسن باید به روز باشد ضمن اینکه برای بیماری آنفلوانزا هر سال واکسن تولید می شود و در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

