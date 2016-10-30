  1. استانها
  2. کردستان
۹ آبان ۱۳۹۵، ۸:۵۸

دوشنبه شب پخش می شود؛

تاریخ ترجمه کردی در برنامه«واژاو»شبکه استانی کردستان بررسی می شود

تاریخ ترجمه کردی در برنامه«واژاو»شبکه استانی کردستان بررسی می شود

سنندج – شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان در برنامه واژاو ترجمه کردی و تاریخ آن را با حضور دو کارشناس صاحب نظر بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه های شبکه کردستان در مورد مباحث مربوط به ادبیات کردی، این برنامه سیر ترجمه کردی با حضور دو کارشناس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در این برنامه که به اجرای عزیزی آلی روی آنتن می رود، امید ورزنده و کامبیز کریمی به عنوان کارشناس سیر ترجمه کردی، تاریخ آن و همچنین آسیب های ترجمه را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

در این برنامه که قرار است دوشنبه دهم آبان ماه و ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه استانی مرکز کردستان قرار گیرد، ترجمه کردی، تاریخ آن و آسیب های پیش روی این موضوع مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

امید ورزنده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، رئیس مرکز کردستان شناسی این واحد دانشگاهی و از مترجمان و نویسندگان کرد زبان است که تاکنون چندین تالیف را روانه بازار کرده است و رئیس کمیته علمی نخستین همایش ملی مترجمان کرد ایرانی بود.

کامبیز کریمی شاعر و نویسنده کردستانی است که علاوه بر ترجمه و تالیف چندین عنوان کتاب شعر، سابقه سردبیری چندین نشریه محلی در استان را دارد و وی نیز در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی موفق به کسب جوایز مختلفی شده است.

واژاو یکی از برنامه های تولیدی شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان است که با موضوع ادبیات کردی هر هفته روی آنتن می رود و مسائل مختلف در حوزه داستان، شعر و ترجمه را با حضور کارشناسان امر مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

کد مطلب 3809687

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها