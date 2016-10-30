تاریخ ترجمه کردی در برنامه«واژاو»شبکه استانی کردستان بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه های شبکه کردستان در مورد مباحث مربوط به ادبیات کردی، این برنامه سیر ترجمه کردی با حضور دو کارشناس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در این برنامه که به اجرای عزیزی آلی روی آنتن می رود، امید ورزنده و کامبیز کریمی به عنوان کارشناس سیر ترجمه کردی، تاریخ آن و همچنین آسیب های ترجمه را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

در این برنامه که قرار است دوشنبه دهم آبان ماه و ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه استانی مرکز کردستان قرار گیرد، ترجمه کردی، تاریخ آن و آسیب های پیش روی این موضوع مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

امید ورزنده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، رئیس مرکز کردستان شناسی این واحد دانشگاهی و از مترجمان و نویسندگان کرد زبان است که تاکنون چندین تالیف را روانه بازار کرده است و رئیس کمیته علمی نخستین همایش ملی مترجمان کرد ایرانی بود.

کامبیز کریمی شاعر و نویسنده کردستانی است که علاوه بر ترجمه و تالیف چندین عنوان کتاب شعر، سابقه سردبیری چندین نشریه محلی در استان را دارد و وی نیز در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی موفق به کسب جوایز مختلفی شده است.

واژاو یکی از برنامه های تولیدی شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان است که با موضوع ادبیات کردی هر هفته روی آنتن می رود و مسائل مختلف در حوزه داستان، شعر و ترجمه را با حضور کارشناسان امر مورد بحث و بررسی قرار می دهد.