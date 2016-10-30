۹ آبان ۱۳۹۵، ۹:۲۲

کشتی قهرمانی دانشجویان جهان- ترکیه؛

فرنگی‌کاران چهار وزن دوم رقبای خود را شناختند

پس از برگزاری مراسم وزن کشی چهار وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی دانشجویان قهرمانی جهان، نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی دانشجویان قهرمانی جهان از روز شنبه در شهر کروم ترکیه آغاز شده و امروز با برگزاری مسابقات چهار وزن دوم پایان می یابد.

مراسم وزن کشی چهار وزن دوم این مسابقات برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

در وزن ۶۶ کیلوگرم محمدرضا گرایی در دور اول به مصاف نماینده کشور اوکراین می‌رود.

در وزن ۷۵ کیلوگرم رسول گرمسیری در دور اول به مصاف حریفی از کشور روسیه می‌رود.

در وزن ٨٥ کیلوگرم سامان عزیزی در دوراول با قرعه  استراحت روبروست.

در وزن ١٣٠کیلوگرم امیرقاسمی منجزی در دور اول باید با حریفی از قزاقستان کشتی بگیرد و در صورت برنده شدن در مرحله نیمه نهایی با برنده کشتی گیران بلاروس و لهستان مبارزه می کند.

این رقابت‌ها از ساعت ۱۴:۳۰ امروز به وقت تهران آغاز می شود.

در روز نخست این رقابت‌ها نیز فرشاد عیسوند در وزن ۵۹ کیلوگرم صاحب مدال نقره و برومند اصلان در وزن ۷۱ کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند.

