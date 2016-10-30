  1. استانها
  2. زنجان
۹ آبان ۱۳۹۵، ۹:۳۵

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

اقتدار پلیس مجرمان را به وحشت می اندازد

اقتدار پلیس مجرمان را به وحشت می اندازد

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان اقتدار پلیس را بسیار مهم عنوان کردو گفت: این اقتدار باعث وحشت مجرمان و متخلفان می شود. 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی، شامگاه  شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندهی نیروی انتظامی استان زنجان، گفت: مردم به محض دیدن پلیس احساس امنیت می کنند مجرم هم به با دیدن پلیس احساس وحشت می کند. 

وی اقتدار پلیس را بسیار مهم عنوان کردو گفت: این اقتدار باعث وحشت مجرمان و متخلفان می شود. 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: تعامل و مشارکت مردم با پلیس باعث می شود که پلیس در انجام ماموریت ها موفق عمل کند و این امر بسیار مهم است و باید تقویت شود. 

خاتمی تاکید کرد: باید پلیس تعامل خود را با مردم تقویت کند و موفقیت سردار صالحی در استان زنجان به این دلیل بوده که با تمام اقشار مختلف جامعه ارتباط خوبی را برقرار کرده است. 

وی گفت: حرکت در مسیر ولایت، خدمت را شیرین می کند و باید این امر مهم تقویت شود. 

در ادامه این مراسم فرمانده سابق  نیروی انتظامی استان زنجان ، زنجان را جزو استانهای امن کشور عنوان کرد. 

سردار علیرضا صالحی تصریح کرد: ۷۰ درصد از جرائم رخ داده در استان زنجان ایستگاهی است و  ۷۰ درصد از مجرمان زندانی در استان هم غیر بومی هستند.

وی از انجام ۱۰۰ ماموریت در حوزه پاکسازی در سطح شهر  زنجان در حوزه مواد مخدر خبر داد و گفت: طی چهار سال گذشته بیش از پنج تن انواع مواد مخدر در استان زنجان کشف و ضبط شده است. 

کد مطلب 3809693

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها