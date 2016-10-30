مهشید منزوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: خونبند ناف منبعی از سلولهای بنیادی خونساز است و میتواند درروند درمان بیماریهای بدخیم مورداستفاده قرار گیرد که ضرورت دارد افراد جامعه از علت ذخیرهسازی و موارد استفاده خونبند ناف آگاهی یابند.
وی افزود: با توجه به جامعه هدفِ پزشکان و متخصصان زن و زایمان، این قشر از جامعه نقش بسزایی در اطلاعرسانی و آگاهی افراد جامعه دارند.
منزوی خاطرنشان کرد: خدمات ارائهشده توسط بانک خونبند ناف استان البرز نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است که این آمار نشاندهنده افزایش سطح آگاهی شهروندان است.
وی تصریح کرد: دفتر نمایندگی البرز از خردادماه سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده است و تاکنون بیش از یک هزار نمونه خونبند ناف نوزادان را جمعآوری کرده است.
منزوی یادآور شد: در آخرین ارزیابی صورت گرفته در سال جاری توسط شرکت فناوری بنیاختههای پژوهشگاه رویان، بانک خونبند ناف جهاد دانشگاهی البرز توانست رتبه برتر کشور را در میان بیستوهفت نمایندگی به خود اختصاص دهد.
معاون پژوهشی واحد البرز درباره انواع بانک خونبند ناف پژوهشگاه رویان، گفت: بسته به تمایل و انتخاب خود خانواده، خونبند ناف نوزاد در بانک اختصاصی و یا عمومی ذخیره میشود.
وی ادامه داد: در بانک خون اختصاصی، خونبند ناف را برای استفاده نوزاد یا اعضای خانوادهاش در آینده نگهداری میکنند و والدین نوزاد برای جمعآوری خونبند ناف و فرآوری آن، مبلغ اولیهای را پرداخت کرده و سالانه مبلغی را برای نگهداری این ذخیره خصوصی خونبند ناف میپردازند.
منزوی افزود: خانوادهها میتوانند در صورت تمایل، خونبند ناف نوزاد خود را با ذخیرهسازی در بانک خون عمومی، اهدا کنند تا برای استفاده افراد دیگری که نیاز به پیوند دارند استفاده شود.
نظر شما